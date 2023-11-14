В подмосковной Коломне в ночь на 14 ноября звучали взрывы, была атака неизвестными беспилотниками. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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Под утро местные жители засняли пролет беспилотников, звучали взрывы.

Россияне заявили о якобы работе противовоздушной обороны, однако подтвердить это пока невозможно.

О прилетах информации пока нет.

В Коломне расположена научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения", которая является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Завод производит ракеты типа "Кинжал" и "Искандер".

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