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Под Москвой были взрывы и атака БПЛА. Там завод, где делают "Кинжалы" и "Искандеры": видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.11.2023, 09:28
Пролет беспилотника под Москвой
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В подмосковной Коломне в ночь на 14 ноября звучали взрывы, была атака неизвестными беспилотниками. Об этом сообщили пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

Под утро местные жители засняли пролет беспилотников, звучали взрывы.
Россияне заявили о якобы работе противовоздушной обороны, однако подтвердить это пока невозможно.
О прилетах информации пока нет.

В Коломне расположена научно-производственная корпорация "КБ Машиностроения", которая является одним из ведущих российских конструкторских и научно-производственных центров в области военной техники. Завод производит ракеты типа "Кинжал" и "Искандер". 

Читайте также: 80 "Кинжалов", вдвое более мощных Х-22/32, о С-300/400 не сказано. Данные по ракетам в РФ 

Дмитрий Гриниченко
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