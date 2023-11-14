RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Під Москвою були вибухи й атака БПЛА. Там завод, де виробляють "Кинджали" та "Іскандери": відео видео

Этот материал также доступен на русском
14.11.2023, 09:28
Проліт безпілотника під Москвою
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Як виглядає аеродром Луганська після удару ATACMS – відео
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото
Гроші на ЗСУ. У Києві, Одесі й інших містах протести за витрати на армію – відео, фото

У підмосковній Коломні в ніч на 14 листопада лунали вибухи, була атака невідомими безпілотниками. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

На ранок місцеві жителі зняли проліт безпілотників, теж лунали вибухи.
Росіяни заявили про нібито роботу протиповітряної оборони, проте підтвердити це поки що неможливо.
Про прильоти інформації поки також немає.

У Коломні розташована науково-виробнича корпорація "КБ Машинобудування", яка є одним із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Завод виробляє ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

Читайте також: 80 "Кинджалів", удвічі потужніших Х-22/32, про С-300/400 не сказано. Дані щодо ракет у РФ

Дмитро Гриниченко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаоборонкаппобезпілотникиіскандеркинджалКоломнаМосковська область
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 