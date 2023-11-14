У підмосковній Коломні в ніч на 14 листопада лунали вибухи, була атака невідомими безпілотниками. Про це повідомили пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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На ранок місцеві жителі зняли проліт безпілотників, теж лунали вибухи.

Росіяни заявили про нібито роботу протиповітряної оборони, проте підтвердити це поки що неможливо.

Про прильоти інформації поки також немає.

У Коломні розташована науково-виробнича корпорація "КБ Машинобудування", яка є одним із провідних російських конструкторських і науково-виробничих центрів у галузі військової техніки. Завод виробляє ракети типу "Кинджал" та "Іскандер".

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