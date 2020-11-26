Пограничники завернули оператора российских пропагандистов на въезде в Украину

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Пограничники не разрешили въехать в Украину оператору российского пропагандистского канала – ранее он незаконно посещал оккупированный Крым

Пограничники не пустили в Украину оператора российского пропагандистского телеканала Russia Today, который ранее посещал временно оккупированный Крым, а также дали ему запрет на въезд на три года. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

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"Иностранец 1971 года рождения следовал в нашу страну автомобилем... Мужчина заявлял, что планирует транзитом проехать из Молдовы в Россию", – говорят в ГПСУ. 

В ходе паспортного контроля по россиянину сработала база данных: "У пограничников по нему уже была предварительная информация о незаконном посещении им оккупированного его страной Крыма".

Также было установлено, что мужчина в период оккупации полуострова попадал туда из РФ авиационным сообщением – в Крыму он проводил съемки для RT. Мужчине отказали в пересечении границы и дали запрет на въезд в Украину на три года. 

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Теги: russia today, гпсу
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