Полицейские показали последствия ночного удара по жилому дому в Запорожье, где погибли двое и ранены еще три человека. Видео правоохранители опубликовали в YouTube.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Глава местной областной военной администрации Юрий Малашко ранее сообщал, что с 01:33 до 01:48 россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

По данным полиции, оккупанты били из зенитно-ракетного комплекса С-300.

В результате вражеского удара погибли два человека, трое получили ранения, еще трое, вероятно, находятся под завалами разрушенного дома.

Правоохранители опубликовали видео момента удара по городу, а также его последствия: разрушение многоэтажки, разбор завалов и спасение людей.

Также россияне нанесли удар по Днепру: попали в частный сектор, есть погибшие и раненые.

Читайте также: ВСУ: Уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но Россия производит новые

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.