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Полиция показала момент ночного удара России по дому в Запорожье – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2023, 16:19
Видео: Национальная полиция
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Полицейские показали последствия ночного удара по жилому дому в Запорожье, где погибли двое и ранены еще три человека. Видео правоохранители опубликовали в YouTube.

Глава местной областной военной администрации Юрий Малашко ранее сообщал, что с 01:33 до 01:48 россияне ударили шестью ракетами по Запорожью, один из ударов пришелся на многоэтажное здание в центральной части города.

Фото: Национальная полиция

По данным полиции, оккупанты били из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Фото: Национальная полиция

В результате вражеского удара погибли два человека, трое получили ранения, еще трое, вероятно, находятся под завалами разрушенного дома.

Фото: Национальная полиция

Правоохранители опубликовали видео момента удара по городу, а также его последствия: разрушение многоэтажки, разбор завалов и спасение людей.

  • Также россияне нанесли удар по Днепру: попали в частный сектор, есть погибшие и раненые.

Читайте также: ВСУ: Уничтожаем комплексы С-300 и С-400 ракетами HARM и БПЛА. Но Россия производит новые

Милана Головань
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