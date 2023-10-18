Поліціянти показали наслідки нічного удару по житловому будинку у Запоріжжі, де загинули двоє та поранено ще троє осіб. Відео правоохоронці опублікували в YouTube.

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Голова місцевої обласної військової адміністрації Юрій Малашко раніше повідомляв, що з 01:33 до 01:48 росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок у центральній частині міста.

За даними поліції, окупанти били із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Внаслідок ворожого удару загинули двоє осіб, троє отримали поранення, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами зруйнованого будинку.

Правоохоронці опублікували відео моменту удару по місту, а також його наслідки: руйнування багатоповерхівки, розбір завалів та рятування людей.

Також росіяни завдали удару по Дніпру: влучили у приватний сектор, є загиблі та поранені.

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