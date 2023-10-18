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Поліція показала момент нічного удару Росії по будинку у Запоріжжі – відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.10.2023, 16:19
Відео: Національна поліція
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Поліціянти показали наслідки нічного удару по житловому будинку у Запоріжжі, де загинули двоє та поранено ще троє осіб. Відео правоохоронці опублікували в YouTube.

Голова місцевої обласної військової адміністрації Юрій Малашко раніше повідомляв, що з 01:33 до 01:48 росіяни вдарили шістьма ракетами по Запоріжжю, один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок у центральній частині міста.

Фото: Національна поліція

За даними поліції, окупанти били із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Фото: Національна поліція

Внаслідок ворожого удару загинули двоє осіб, троє отримали поранення, ще троє, ймовірно, перебувають під завалами зруйнованого будинку.

Фото: Національна поліція

Правоохоронці опублікували відео моменту удару по місту, а також його наслідки: руйнування багатоповерхівки, розбір завалів та рятування людей.

  • Також росіяни завдали удару по Дніпру: влучили у приватний сектор, є загиблі та поранені.

Читайте також: ЗСУ: Знищуємо комплекси С-300 та С-400 ракетами HARM і БПЛА. Але Росія виробляє нові

Мілана Головань
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