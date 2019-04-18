Порошенко: Кремль попытается повлиять на выборы в Раду - видео

Президент Петр Порошенко обратился к украинцам в преддверии второго тура президентских выборов 21 апреля. Обращение транслировали на Facebook-странице.

В нем он, в числе прочего, упомянул, что Россия попытается повлиять на парламентские выборы в Украине, которые пройдут осенью.

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"Кремль приложит немало усилий к формированию лояльного к Москве большинства. Это по итогам парламентских выборов. А уже сейчас Путин рассчитывает на слабого, неподготовленного новичка на посту президента Украины, которого легко переиграет и на фронте безопасности, и на дипломатическом, и на политическом фронтах", - подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что не знает, будет ли Владимир Путин смотреть трансляцию дебатов кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского, но сам намерен их посмотреть.

"Насколько я понимаю, это завтра в 19 часов, то есть у нас это будет 20 часов. Не могу сказать (будет ли президент России смотреть - ред.). Я сам собираюсь выяснить, где можно будет посмотреть. Любопытное, наверное, будет зрелище", - сказал Песков.

Вчера стало известно, что Путин сразу после выборов в Украине собирается подписать указ об упрощенном порядке получения российского гражданства жителями оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Вопрос уже полностью проработан и для его окончательного решения нужен лишь соответствующий указ.

Ожидается, что население оккупированных территорий сможет получить российские паспорта без обязательных экзаменов и соблюдения требования о проживании в России​ более пяти лет. Основными условиями смены гражданства будет наличие так называемого паспорта, выданного боевиками Донбасса, и сдача украинского паспорта.