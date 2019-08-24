Порошенко сказал, почему не пришел на Шествие достоинства: видео

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Пятый президент предпочел официальному шествию молитву в Софии Киевской, поскольку был отменен парад

Пятый президент Петр Порошенко не пришел на Шествие достоинства, которое прошло сегодня в Киеве, потому что был отменен военный парад. Об этом он сообщил в комментарии Левому берегу.

"А был парад? Потому что не было парада. Я в это время был на молитве в Софии, я в это время отдавал почести нашим бойцам. Я с уважением отношусь к праву президента проводить или не проводить парад. Мое личное мнение - в воюющей стране парад проводить нужно", - сказал Порошенко.

На вопрос о том, получал ли он официальное приглашение на шествие, Порошенко ответил: "Думаю, что так".

Официальное Шествие достоинства, в котором участвовал президент Владимир Зеленский, посетили еще три президента Украины: Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко.

Видео: Левый берег.

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Теги: Петр Порошенко, день независимости, шествие достоинства
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