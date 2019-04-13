Порошенко снова призвал Зеленского прийти на дебаты: видео

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"Общение с миллионами украинцев важнее чем выходные в Париже", - сказал президент

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Президент Петр Порошенко в очередной раз призвал кандидата в президенты Владимира Зеленского принять участие в дебатах с ним на стадионе Олимпийский завтра, 14 апреля. Об этом президент сказал в своем видеообращении.

"Общение с миллионами украинцев важнее чем выходные в Париже. И не прячьтесь от избирателей, не убегайте от прессы, не бойтесь оппонента, не бросайте трубку. Возвращайтесь, прилетайте и поговорите, наконец, с людьми. До встречи в воскресенье на стадионе", - сказал Порошенко.

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Еще в день голосования в первом туре выборов, 31 марта, Порошенко вызвал Зеленского на дебаты. В штабе Зеленского тогда заявили, что их кандидату не о чем разговаривать с Порошенко. Однако позже Зеленский записал видео, в котором согласился на дебаты, однако с рядом условий. В частности, комик настаивает, чтобы дебаты прошли на НСК Олимпийский. Через несколько дней он заявил, что хочет, чтобы дебаты на стадионе состоялись 19 апреля.

Вместе с тем Порошенко говорит, что 19 апреля дебаты должны состояться в студии Суспильного, потому что таковы требования закона, и предложил Зеленскому встретиться на Олимпийском 14 апреля.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, олимпийский
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