Украинские военные зашли в Высокополье Херсонской области после артподготовки, зачистили улицы, установили флаги и заняли точки для обороны – местные жители благодарили за освобождение. Об этом рассказал боец Нацгвардии, который устанавливал флаг на отделении полиции Высокополья, СтратКом ВСУ опубликовал видео Telegram-канала Оперативный ВСУ с его историей.

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Украинским военным поставили задачу – зайти после артиллерийского обстрела в село, зачистить улицы и закрепиться на точке, рассказывает боец. После его группы зашли бойцы Сил спецопераций, они зачистили здания в другой части села.

По его словам, в некоторых домах были гражданские. Они выходили к украинским военным, предлагали еду и воду. Но бойцы отказывались – надо было идти закрепляться на точке.

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Затем военные установили флаг на отделении полиции и держали оборону на определенной точке. На опубликованных кадрах слышны звуки обстрелов.

"Это страшно, что они (оккупанты. – Прим. ред.) там наделали. Полностью инфраструктура села разбомблена. Толком ни одного живого дома нет. Много прямых попаданий именно в дома. Люди толком ничего не рассказывали: просто благодарили и говорили – наконец-то мы вас дождались", – рассказывает нацгвардеец.

Боец добавил: оккупированные территории скоро будут освобождены Силами обороны Украины, все будет хорошо, украинцы будут жить на свободной земле.

4 сентября в Офисе президента показали поднятие флага Украины над Высокопольем.

Украинские военные затрофеили две БМД-2 при освобождении села.

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Марко Сировой

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