Наступление на юге. ВСУ, вероятно, достигли тактической внезапности – разведка Британии
Украинским защитникам удалось достичь определенной тактической внезапности при наступлении на юге, которое началось 29 августа. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.
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Один из элементов наступления – продвижение ВСУ на широком фронте на правом берегу Днепра, оно сосредоточено на трех направлениях, говорят британцы.
Украинская операция имеет ограниченные неотложные цели, но ВСУ, вероятно, достигли тактической внезапности, используя проблемы с логистикой и управлением в армии России.
При этом бои продолжаются на Донбассе и в Харьковской области, отмечают разведчики. В ближайшие дни российскому командованию придется принять ключевое решение – куда бросить резервы.
- По оценке британской разведки, ВСУ местами отодвинули линию фронта на юге.
- В ОК "Юг" высмеяли утверждение российских чиновников о якобы провале украинского наступления на юге.
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