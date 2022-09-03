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Наступление на юге. ВСУ, вероятно, достигли тактической внезапности – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
03.09.2022, 10:21
Наступление на юге. ВСУ, вероятно, достигли тактической внезапности – разведка Британии - Фото
Украинские военные, артиллерия (фото - Генштаб ВСУ)

Украинским защитникам удалось достичь определенной тактической внезапности при наступлении на юге, которое началось 29 августа. Об этом сообщает Минобороны Британии со ссылкой на данные своей разведки.

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Один из элементов наступления – продвижение ВСУ на широком фронте на правом берегу Днепра, оно сосредоточено на трех направлениях, говорят британцы.

Украинская операция имеет ограниченные неотложные цели, но ВСУ, вероятно, достигли тактической внезапности, используя проблемы с логистикой и управлением в армии России.

При этом бои продолжаются на Донбассе и в Харьковской области, отмечают разведчики. В ближайшие дни российскому командованию придется принять ключевое решение – куда бросить резервы.

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Марко Сировой
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ВСУ юг наступление Херсон разведка Британии
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