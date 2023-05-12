Бойцы 14 отдельного стрелкового батальона территориальной обороны ВСУ под Бахмутом с помощью дрона Mavic сожгли российский танк. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, обнародовав соответствующее видео.

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На ролике можно увидеть, как бронемашина оккупантов мгновенно превратилась в фейерверк, вероятно, сдетонировал боекомплект.

По словам топ-чиновника, украинские военные обнаружили месторасположение врага с помощью дрона Mavic, которого в народе называют "свадебным" с подачи главы Минобороны Алексея Резникова, и скорректировали огонь артиллерии, уничтожившей технику армии РФ.

"Беспилотник за несколько тысяч долларов помогает уничтожить танк за миллионы долларов. Подобных кейсов сотни", – отметил Федоров.

Когда именно была сожжена вражеская машина, министр не уточнил, но указал, что это произошло на Бахмутском направлении.

12 мая 2023 года бойцы 72 отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев показали уничтожение российского "Града" с беспилотника.

В ночь с 11 на 12 мая украинская авиаразведка и артиллерия в Бахмуте успешно отработали по одной из штурмовых групп российских оккупантов.

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