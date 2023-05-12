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Превратили в фейерверк. ВСУ с дрона сожгли танк армии России – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
12.05.2023, 14:20
Источник: Telegram Михаила Федорова
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Бойцы 14 отдельного стрелкового батальона территориальной обороны ВСУ под Бахмутом с помощью дрона Mavic сожгли российский танк. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, обнародовав соответствующее видео.

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На ролике можно увидеть, как бронемашина оккупантов мгновенно превратилась в фейерверк, вероятно, сдетонировал боекомплект.

По словам топ-чиновника, украинские военные обнаружили месторасположение врага с помощью дрона Mavic, которого в народе называют "свадебным" с подачи главы Минобороны Алексея Резникова, и скорректировали огонь артиллерии, уничтожившей технику армии РФ.

"Беспилотник за несколько тысяч долларов помогает уничтожить танк за миллионы долларов. Подобных кейсов сотни", – отметил Федоров.

Когда именно была сожжена вражеская машина, министр не уточнил, но указал, что это произошло на Бахмутском направлении.

Смотрите видео: Бойцы 3 бригады показали, как штурмуют россиян под Бахмутом

Олег Васькив
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войнадронтанкбахмутMavic
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