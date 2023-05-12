Бойцы 14 отдельного стрелкового батальона территориальной обороны ВСУ под Бахмутом с помощью дрона Mavic сожгли российский танк. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, обнародовав соответствующее видео.
На ролике можно увидеть, как бронемашина оккупантов мгновенно превратилась в фейерверк, вероятно, сдетонировал боекомплект.
По словам топ-чиновника, украинские военные обнаружили месторасположение врага с помощью дрона Mavic, которого в народе называют "свадебным" с подачи главы Минобороны Алексея Резникова, и скорректировали огонь артиллерии, уничтожившей технику армии РФ.
"Беспилотник за несколько тысяч долларов помогает уничтожить танк за миллионы долларов. Подобных кейсов сотни", – отметил Федоров.
Когда именно была сожжена вражеская машина, министр не уточнил, но указал, что это произошло на Бахмутском направлении.
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