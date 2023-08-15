Российское издание Важные истории поговорило с тремя офицерами оккупационной армии ВС РФ, которые после участия в войне против Украины сбежали из страны. По российским законам дезертирам грозит до 15 лет тюрьмы. Они рассказали, как началось для них полномасштабное вторжение и почему из армии РФ практически невозможно уволиться.

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По словам оккупантов, многие, попав на фронт, воюют не за идеи "русского мира" и даже не за деньги (хотя это многим "удобно" – ехать убивать за деньги, отметили они), а "чтобы сохранить свою жизнь".

Россияне рассказали, что из Украины российскому военному "можно уехать или двухсотым, или трехсотым", и потому "мы стреляли друг по другу", "начала посещать мысль, что проще умереть".

Ниже – цитаты различных оккупантов:

→ После новогодних праздников 2022-го нам сказали, что мы все уезжаем в командировку на учения в Крым. Командир части собрал нас на плацу и сказал, что никто не едет воевать, а едем на такие же учения, как проводились полгода назад. Некоторые поверили, что реально едем на учения, другие заподозрили, но никто не думал, что начнется [полномасштабная] война.

→ В начале февраля мы отправились в Крым. Я понял, что это не учения, ближе к 15–16 февраля, когда начали приходить б/р, разрешающие движение гусеничной техники по асфальтированной дороге. Тогда я понял, что намечается что-то серьезное.

→ Но никто не верил, что будет что-то серьезное. Мы все выезжали на границу с Украиной в формате учений. 10 февраля приехал командующий нашей армией, сказал, что переживать не стоит, войны не будет — просто игра мускулами, маневры вдоль границы. Мы успокоились. Более того, я думал, что Путин — вор, но не фанатик. Он бы мог спокойно сидеть дальше, воровать до конца своей жизни, и все были бы довольны — у нас же такой социальный договор с правительством. Но все перевернулось в течение нескольких дней.

→ Поняли, что все будет по-серьезному, когда перед началом марша собрали все бригады. Агитировали, но [говорили] не про нацистов, а о приказе главнокомандующего. Я вспоминаю фразы, которые у нас потом стали шуточными: "Переживать не стоит, все закончится за три дня. Некоторые из вас даже не поймут, что произошло".

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→ 23 февраля нас кинули ближе к границе. Поступил приказ заправить все машины. Выдали боеприпасы, оружие и по два магазина. И вот 24-го мы пересекли границу разбитой КПП. На первой остановке я подошел к начальнику, спросил: "Мы напали на Украину? Что происходит?" На что ответ: "Подождите 10 дней, мы тут постоим немного и поедем обратно домой. Все заработают себе "ветеранки", получат выплаты". Недовольства никто не выказывал. Настроение было "сиди, помалкивай".

→ 24 февраля я встретил ужасно. В то время я дописывал диплом и через несколько месяцев должен был стать военным. Я ехал на работу и узнал, что началась война. Ужас, паника. Что будет дальше? Что делать? Но долг перед Минобороны был огромный, я не мог повесить его на себя. А родители говорили: "Послужи немножко, там посмотришь".

→ Мы поняли, что пересекли границу, когда стали попадаться таблички на украинском. Сразу спросить невозможно — вы же двигаетесь в колонне, едут БТР, прочая техника. В армии так происходит: есть приказ — выполняй, а потом обсуждай. Тебя к этому годами готовят.

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→ Было достаточно большое количество потерь из-за того, что люди просто заблудились по дороге, не доехали из пункта А в пункт Б.

→ Чем ближе к Киеву, тем враждебнее были местные. На приграничных территориях люди жили своей жизнью, война не чувствовалась: мы вроде в Украине, а ничего не происходило. Но чем дальше, тем хуже. И чем дольше шла война, тем хуже становилось.

→ Когда были под Киевом, не существовало определенной линии соприкосновения сторон, просто ломились колоннами на столицу, а эти колонны расстреливали. Были партизаны из местных, с каждым днем у них было все больше современного оружия. В этом причина, почему ушли из-под Киева: стало невозможно там находиться, оказались бы в окружении. Когда мы уходили из-под Киева, несли большие потери.

→ В Сирии по сравнению с Украиной детский лагерь. Российское вооружение критически уступает западным образцам.

→ Где-то в конце апреля у меня появился интернет, я увидел Бучу, почитал, что пишут в Twitter... Я понимал, что к нам не очень хорошо относятся, но такого я не ожидал.

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→ Были случаи расстрела без суда. Были люди, которые соглашались стать палачами. Причем их никто никогда не накажет. Они погибли: я знаю, кто был палачом [из моей бригады], и он погиб. У командования была дилемма: в принципе могли пленных не убивать, но девать их было некуда. Мы не могли отвозить их в Россию, а устраивать какие-то места для их содержания никто не хотел. Поэтому их расстреливали.

→ Был случай: машина врезалась в БТР, пострадал человек, который ехал в легковушке. Мы начали оказывать ему помощь. Старший говорит: "Добивайте". Все отказались. Оставили его рядом, чтобы местные забрали.

→ В феврале 2023-го начали набирать офицеров для отправки на войну. Я поговорил с теми, кто вернулся из Украины, они сказали, что были пушечным мясом. Сперва искали прапорщиков и контрактников, которые согласятся стать офицерами с учетом того, что их отправят на войну. Их вызывали на беседы, уговаривали, но дураков не нашлось.

→ В провинции не так много способов заработать. Для региона в России 40 000 рублей — большая зарплата. Если ты не имеешь образования, если у тебя не работают мозги, то армия — это спасение. Я и решил, что вариант неплохой. Кормят, поят, одевают.

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→ Юристы посоветовали писать рапорт об отказе от командировки. Мы прекрасно понимали, что этот рапорт ни на что не повлияет, как и все предыдущие. Но я попытался. Командир нарисовал большой половой орган на этом рапорте.

→ Если вас отправляют на фронт, нужно действовать решительно и быстро, потому что чем дальше, тем меньше шансов остаться живым или хотя бы целым. Есть организации, которые помогают [российским военнообязанным] выбраться, они помогут финансово и сориентируют.

→ У меня был только внутренний российский паспорт, то есть бежать я мог в Армению и Казахстан. Родственники не поддержали. Сказали, что предатель, что, если надо будет, они сами возьмут оружие, пойдут воевать.

→ Было много мобилизованных, которые не хотели воевать, но их практически сразу отправляли [на фронт]. Все тянули время, но в итоге всех забрали. Сразу сказали, что по состоянию здоровья никто не уволит.

→ Многие офицеры относятся к армии так себе. Они, конечно, люди провластных взглядов. Но была бы у них возможность уволиться без последствий, они бы это сделали. Если начинаешь увольняться, но у тебя не получилось, ты попал. Все против тебя: лишают премий, пихают в никому не нужные дела. Не дают жизни. Большинство людей не готовы пойти на такие жертвы, им проще отслужить.

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→ Почему мы не могли взбунтоваться, если было много несогласных? Языком чесать все могут, а перейти к реальным действиям... В армии не идейные люди. Им платят деньги за убийства, за то, чтобы выполняли приказы. Вот, у условного майора уже 10–12 лет выслуги, у него военная ипотека, в жизни все хорошо, ему не надо что-то менять. Этот человек уже корнями прирос к армейской системе, он уже часть корабля.

→ То, что происходит сейчас — это террористический акт. Просто Путин со своими дружками-бандитами решил приватизировать Украину.

→ У нас плюют на ветеранов Великой Отечественной войны. В каких условиях они живут? А ветераны Чечни и Афгана? Что будет с ветеранами войны в Украине? И так всем понятно.

→ Тем, кто хочет подписать контракт с российской армией, хочу сказать: ни в коем случае не делайте этого. Это угрожает вашей жизни, здоровью и свободе. Это не ваша война.

→ Даже если режим сменится, не особо хочу возвращаться в Россию. Режим сменится, но будет сумасшедший скачок преступности, неконтролируемый поток оружия, большое количество бедных, множество вернувшихся с войны, до которых никому нет дела. И события 90-х покажутся цветочками.

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