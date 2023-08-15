RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Визнання трьох офіцерів-дезертирів окупаційної армії Росії про війну проти України — 25 цитат видео

Этот материал также доступен на русском
15.08.2023, 14:30
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
"Через Европу пойдем". Журналістка розговорила вагнерівця у Білорусі через сайт знайомств – відео
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото

Російське видання Важные истории поговорило із трьома офіцерами окупаційної армії ЗС РФ, які після участі у війні проти України втекли з країни. За російськими законами, дезертирам загрожує до 15 років в'язниці. Вони розповіли, як почалося для них повномасштабне вторгнення і чому з армії РФ практично неможливо звільнитися.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За словами окупантів, багато хто, потрапивши на фронт, воює не за ідеї "російського світу" і навіть не за гроші (хоча це багатьом "зручно" – їхати вбивати за гроші, відзначили вони), а "щоб зберегти своє життя".

Росіяни розповіли, що з України російському військовому "можна виїхати або двохсотим, або трьохсотим", і тому "ми стріляли один по одному", "почалися думки, що простіше померти".

Нижче – цитати різних окупантів:

→ Після новорічних свят 2022-го нам сказали, що ми всі їдемо у відрядження на навчання до Криму. Командир частини зібрав нас на плацу і сказав, що ніхто не їде воювати, а їдемо на такі ж навчання, як проводилося пів року тому. Деякі повірили, що реально їдемо на навчання, інші запідозрили, але ніхто не думав, що почнеться повномасштабна війна.

→ На початку лютого ми вирушили до Криму. Я зрозумів, що це не навчання, ближче до 15–16 лютого, коли почали приходити б/р, які дозволяють рух гусеничної техніки асфальтованою дорогою. Тоді я зрозумів, що планується щось серйозне.

→ Але ніхто не вірив, що буде щось серйозне. Ми всі виїжджали на кордон з Україною у форматі навчань. 10 лютого приїхав командувач нашої армії, сказав, що не варто переживати, війни не буде — просто гра м'язами, маневри вздовж кордону. Ми заспокоїлися. Щобільше, я гадав, що Путін — злодій, але не фанатик. Він би міг спокійно сидіти далі, красти до кінця свого життя, і всі були б задоволені — у нас же такий соціальний договір з владою. Але все перевернулося за кілька днів.

→ Зрозуміли, що все буде по-серйозному, коли перед маршем зібрали всі бригади. Агітували, але [говорили] не про нацистів, а про наказ головнокомандувача. Я згадую фрази, які потім у нас стали жартівливими: "Переживати не варто, все закінчиться за три дні. Дехто з вас навіть не зрозуміє, що сталося".

Читайте також: Рейд за майором. Як ЗСУ взяли в полон російського командира

→ 23 лютого нас кинули ближче до кордону. Надійшов наказ заправити всі машини. Видали боєприпаси, зброю та по два магазини. І ось 24-го ми перетнули кордон розбитої КПП. На першій зупинці я підійшов до начальника, запитав: Ми напали на Україну? Що відбувається?" На що відповідь: "Почекайте 10 днів, ми постоїмо трохи і поїдемо назад додому. Усі зароблять собі "ветеранки", отримають виплати". Невдоволення ніхто не виявляв. Настрій був "сиди, мовчи".

→ 24 лютого я зустрів жахливо. На той час я дописував диплом і через кілька місяців повинен був стати військовим. Я їхав на роботу і дізнався, що почалася війна. Жах, паніка. Що буде далі? Що робити? Але борг перед Міноборони був величезний, я не міг повісити його на себе. А батьки казали: "Послужи трохи, там подивишся".

→ Ми зрозуміли, що перетнули кордон, коли почали траплятися таблички українською. Відразу спитати неможливо — ви ж рухаєтеся в колоні, їдуть БТР, інша техніка. В армії так відбувається: є наказ – виконуй, а потім обговорюй. Тебе до цього роками готують.

Читайте також: Павуки у банку. Що означають чистки у військовому керівництві РФ

→ Було досить багато втрат через те, що люди просто заблукали по дорозі, не доїхали з пункту А до пункту Б.

→ Чим ближче до Києва, тим ворожішими були місцеві. На прикордонних територіях люди жили своїм життям, війна не відчувалася: ми наче в Україні, а нічого не відбувалося. Але що далі, то гірше. І що довше йшла війна, то гірше ставало.

→ Коли були під Києвом, не було певної лінії зіткнення сторін, просто ломилися колонами на столицю, а ці колони розстрілювали. Були партизани з місцевих, з кожним днем вони мали все більше сучасної зброї. Тому причина, чому пішли з-під Києва: стало неможливо там перебувати, опинилися б в оточенні. Коли ми йшли з-під Києва, зазнавали великих втрат.

→ У Сирії, порівняно з Україною, дитячий табір. Російське озброєння критично поступається західним зразкам.

→ Десь наприкінці квітня у мене з'явився інтернет, я побачив Бучу, почитав, що пишуть у Twitter... Я розумів, що до нас не дуже добре ставляться, але такого не очікував.

Читайте думку: Протести в Росії почнуться з армії

→ Були випадки розстрілу без суду. Були люди, які погоджувалися стати катами. Причому їх ніхто ніколи не покарає. Вони загинули: я знаю, хто був катом [із моєї бригади], і він загинув. У командування була дилема: у принципі могли полонених не вбивати, але подіти їх не було куди. Ми не могли відвозити їх до Росії, а влаштовувати якісь місця для їхнього утримання ніхто не хотів. Тож їх розстрілювали.

→ Був випадок: машина врізалася в БТР, постраждала людина, яка їхала в легковику. Ми почали надавати йому допомогу. Старший каже: "Добивайте". Усі відмовилися. Залишили його поруч, щоб місцеві забрали.

→ У лютому 2023-го почали набирати офіцерів для відправки на війну. Я поговорив із тими, хто повернувся з України, вони сказали, що були гарматним м'ясом. Спершу шукали прапорщиків та контрактників, які погодяться стати офіцерами з урахуванням того, що їх відправлять на війну. Їх викликали на бесіди, умовляли, але дурнів не знайшлося.

→ У провінції не так багато способів заробити. Для регіону в Росії 40 000 рублів – велика зарплата. Якщо ти не маєш освіти, якщо в тебе не працює мозок, то армія — це порятунок. Я й вирішив, що варіант непоганий. Годують, поять, одягають.

Читайте колонку глави МО: Нам потрібні дрони. Але Міноборони – це про зрілі технології

→ Юристи порадили писати рапорт про відмову від відрядження. Ми чудово розуміли, що цей рапорт ні на що не вплине, як усі попередні. Але я спробував. Командир намалював великий статевий орган на цьому рапорті.

→ Якщо вас відправляють на фронт, треба діяти рішуче і швидко, бо що далі, то менше шансів залишитися живим чи хоча б цілим. Є організації, які допомагають [російським військовозобов'язаним] вибратися, вони допоможуть фінансово та зорієнтують.

→ У мене був лише внутрішній російський паспорт, тобто бігти я міг до Вірменії та Казахстану. Родичі не підтримали. Сказали, що зрадник, що, якщо треба буде, вони самі візьмуть зброю, підуть воювати.

→ Було багато мобілізованих, які не хотіли воювати, але їх практично одразу відправляли [на фронт]. Усі тягли час, але врешті-решт усіх забрали. Одразу сказали, що за станом здоров'я ніхто не звільнить.

→ Багато офіцерів ставляться до армії так собі. Вони, звісно, люди провладних поглядів. Але була б можливість звільнитися без наслідків, вони б це зробили. Якщо починаєш звільнятись, але в тебе не вийшло, ти "влип". Все проти тебе: позбавляють премій, штовхають у нікому не потрібні справи. Чи не дають життя. Більшість людей не готові піти на такі жертви, їм легше відслужити.

Читайте також: Журналісти додзвонилися російським військовим, котрі вдарили ракетою по Дніпру: послухайте відповіді

→ Чому ми не могли збунтуватися, якщо було багато незгодних? Язиком ляпати всі можуть, а перейти до реальних дій... В армії не ідейні люди. Їм платять гроші за вбивства, за те, щоби виконували накази. Ось у умовного майора вже 10–12 років вислуги, у нього військова іпотека, у житті все добре, йому не треба щось міняти. Ця людина вже корінням приросла до армійської системи, вона вже частина корабля.

→ Те, що відбувається зараз, — це терористичний акт. Просто Путін зі своїми дружками-бандитами вирішив приватизувати Україну.

→ У нас плюють на ветеранів Великої Вітчизняної війни. За яких умов вони живуть? А ветерани Чечні та Афгану? Що буде із ветеранами війни в Україні? І так усім зрозуміло.

→ Тим, хто хоче підписати контракт із російською армією, хочу сказати: у жодному разі не робіть цього. Це загрожує вашому життю, здоров'ю та свободі. Це не ваша війна.

→ Навіть якщо режим зміниться, не надто хочу повертатися до Росії. Режим зміниться, але буде божевільний стрибок злочинності, неконтрольований потік зброї, велика кількість бідних, безліч тих, хто повернувся з війни, до яких нікому немає діла. І події 90-х здадуться квіточками.

Євген Пилипенко
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнавторгненняокупанти
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 