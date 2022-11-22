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"Пункты стойкости": если ситуация ухудшится, вся помощь там будет бесплатной – Зеленский видео

Цей матеріал також доступний українською
22.11.2022, 23:34
Владимир Зеленский (Фото - скриншот из видео)
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"Пункты стойкости" – новый проект, который поможет украинцам переждать ликвидацию повреждений энергетической и другой инфраструктуры после возможных российских ударов. О нем рассказал в видеообращении президент Владимир Зеленский.   

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Президент сказал, что энергетики и коммунальщики во многих регионах продолжают восстанавливать  энергосистему, поврежденную российскими ударами.

"По состоянию на этот вечер в 16 областях и в Киеве используются только стабилизационные графики отключений. Но следует понимать, что в случае скачков потребления возможны также и аварийные отключения", – сказал он.

Поэтому, сказал Зеленский, по всей стране разворачивается проект поддержки людей – "Пункты стойкости".

Если снова произойдут массированные российские удары и если будет понимание, что за короткое время возобновить электроснабжение не удастся, то активируется работа "Пунктов стойкости". Там совершенно бесплатно и круглосуточно будут электричество, мобильная связь и интернет, тепло, вода, аптечка.

Пункты будут работать при всех областных и районных администрациях, а  также при школах и в зданиях ГСЧС.

На сегодня подготовлено уже более 4 000 таких пунктов, запланировано организовать еще больше.

Вся информация о работе "Пунктов стойкости" отражена на специальном сайте nezlamnist.gov.ua - там есть актуальная карта пунктов по всей стране.

Президент призвал уже сейчас посмотреть, где поблизости работают такие пункты и следить за обновлением карты в ближайшие недели.

Также на сайте можно будет узнать, где работают ближайшие АЗС, банковское отделение, аптека, магазин.

Зеленский сказал, что в зданиях органов власти, в аптеках, магазинах, в почтовых отделениях будет информация о том, где можно найти поддержку при длительном отключении энергии.

На сайте есть форма для представителей бизнеса, желающих присоединиться к программе "Пунктов стойкости".

"Уверен: помогая друг другу мы все вместе сможем пройти эту зиму", – сказал президент.

Читайте также: Отключения света могут продолжаться до конца марта: три сценария от топ-менеджера ДТЭК



Сергій Бережний
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Владимир Зеленский электроснабжение видеообращение графики отключений пункты стойкости
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