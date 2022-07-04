Радио Свобода провело опрос среди россиян в Москве, что они думают о решении командования России оставить под ударами ВСУ захваченный в первый день полномасштабного вторжения остров Змеиный.

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Первая пожилая женщина сказала, "ну хорошо, если они (российские оккупанты. — Прим. ред.) решили там поставленный перед ними вопрос, значит, там не надо находиться войскам".

Мужчина в солнцезащитных очках не смог ответить на вопрос, сказал, что не знает ответа, но добавил, что "Путин – молодец", после чего ушел.

Еще один мужчина считает, что "военным виднее – так надо, значит".

Пожилая женщина в солнцезащитных очках "доверяет нашим руководителям, раз они приняли такое решение". Другая сказала, что "положительно оценивает", потом добавила, что об острове "не слыхала", но "все, что касается политики нашего государства – она правильная".

Еще несколько человек заявили, что "совершенно ничего" не знают об этом, либо не будут отвечать, либо "не интересуются политикой", либо "отпустили эту тему: мы повлиять ни на что не можем, пускай сами там занимаются".

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Мужчина в рубашке считает, что бегство россиян со Змеиного "на пользу, наверное, чтобы не нести лишние потери", еще двое ответили, что "положительно: он под контролем, че там делать пацанам".

Мужчина в футболке сказал – "хорошо, возможно, это начало конца всей этой истории".

Молодой мужчина в кепке задал встречный вопрос: "А как его оценивать? Всегда же есть две версии: Минобороны РФ и другая. Я придерживаюсь другой. Я не думаю, что это был вывод. Считаю, это было тактическое отступление. И почему это не признать, для меня вопрос".

Еще одна женщина "замечательно" оценила оставление россиянами острова, спросив – "а что они там делают?"

Другая сказала "давно надо было вывести, вообще нечего было заводить туда": "Самое ужасное: зачем они туда фосфорными бомбами кидали? Совсем уже обалдели? И то, что в Приднестровье собираются мобилизацию – это просто ужас. Живешь без будущего".

Евгений Пилипенко

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