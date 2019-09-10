Сегодня Рада рассмотрит закон об импичменте: трансляция

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В повестке парламента 12 законопроектов в первом чтении, среди них - процедура импичмента президента

Сегодня Верховная Рада рассмотрит ряд важных законопроектов, среди них - закон об импичменте президента, отмена поправок Лозового, предотвращение блокирования ВАСУ потоком дел и реформа ГРУ. LIGA.net ведет трансляцию заседания.

Согласно законопроекту 1012, для того, чтобы инициировать процедуру импичмента, нардепам будет необходимо собрать 226 голосов. После этого будет создана временная следственная комиссия. Если на основании вывода комиссии Рада примет решение об обвинении президента, то она должна будет обратиться в Конституционный и Верховный суд. И лишь после решений судов депутаты смогут отправить президента в отставку 300 голосами.

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Теги: верховная рада, трансляция, импичмент
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