Ракетный удар ВСУ по автоколонне РФ под Скадовском: десятки убитых оккупантов – видео

В сети появилось видео поражения российской автомобильной колонны якобы на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры уничтожения техники и личного состава оккупантов опубликовал ряд украинских военных Telegram-каналов, в том числе приближенный к ВСУ Николаевский Ванёк.

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Удар по россиянам был нанесен якобы в районе села Гладковка Скадовского района.

В видео указано, что в колонне было 11 единиц российской техники с личным составом и боеприпасами. Силы обороны нанесли ракетные удары по голове и хвосту колонны.

На видео также есть кадры с пораженными оккупантами. В тексте видео говорится, что якобы уничтожены до 25 россиян и восемь единиц техники, еще до 20 оккупантов получили ранения.

Пока что неизвестно, когда именно был нанесен удар по россиянам, каким оружием и какими войсками. Как только появится официальная информация о поражении колонны РФ, новость будет дополнена.

9 ноября в Скадовске раздались два взрыва. Позже был подтвержден ракетный удар по помещению с оккупантами и появились фотографии последствий.

Сегодня в ГУР прокомментировали ракетный удар по Скадовску: есть поражения, есть погибшие. Там также могли быть ФСБшники.

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