UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ракетный удар ВСУ по автоколонне РФ под Скадовском: десятки убитых оккупантов – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 21:50
Видео из соцсетей
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Как выглядит аэродром Луганска после удара ATACMS – видео
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото
Деньги на ВСУ. В Киеве, Одессе и других городах протесты за расходы на армию – видео, фото

В сети появилось видео поражения российской автомобильной колонны якобы на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры уничтожения техники и личного состава оккупантов опубликовал ряд украинских военных Telegram-каналов, в том числе приближенный к ВСУ Николаевский Ванёк.

Удар по россиянам был нанесен якобы в районе села Гладковка Скадовского района.

В видео указано, что в колонне было 11 единиц российской техники с личным составом и боеприпасами. Силы обороны нанесли ракетные удары по голове и хвосту колонны.

На видео также есть кадры с пораженными оккупантами. В тексте видео говорится, что якобы уничтожены до 25 россиян и восемь единиц техники, еще до 20 оккупантов получили ранения.

Пока что неизвестно, когда именно был нанесен удар по россиянам, каким оружием и какими войсками. Как только появится официальная информация о поражении колонны РФ, новость будет дополнена.

Ракетный удар ВСУ по автоколонне РФ под Скадовском: десятки убитых оккупантов – видео

  • 9 ноября в Скадовске раздались два взрыва. Позже был подтвержден ракетный удар по помещению с оккупантами и появились фотографии последствий.
  • Сегодня в ГУР прокомментировали ракетный удар по Скадовску: есть поражения, есть погибшие. Там также могли быть ФСБшники.

Смотрите также: "Враг немного горит". Силы обороны нанесли удар по скоплению россиян – фото до и после

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапотериколоннаСкадовскгладковка

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 