Ракетный удар ВСУ по автоколонне РФ под Скадовском: десятки убитых оккупантов – видео

В сети появилось видео поражения российской автомобильной колонны якобы на временно оккупированном левом берегу Днепра в Херсонской области. Кадры уничтожения техники и личного состава оккупантов опубликовал ряд украинских военных Telegram-каналов, в том числе приближенный к ВСУ Николаевский Ванёк.
Удар по россиянам был нанесен якобы в районе села Гладковка Скадовского района.
В видео указано, что в колонне было 11 единиц российской техники с личным составом и боеприпасами. Силы обороны нанесли ракетные удары по голове и хвосту колонны.
На видео также есть кадры с пораженными оккупантами. В тексте видео говорится, что якобы уничтожены до 25 россиян и восемь единиц техники, еще до 20 оккупантов получили ранения.
Пока что неизвестно, когда именно был нанесен удар по россиянам, каким оружием и какими войсками. Как только появится официальная информация о поражении колонны РФ, новость будет дополнена.
- 9 ноября в Скадовске раздались два взрыва. Позже был подтвержден ракетный удар по помещению с оккупантами и появились фотографии последствий.
- Сегодня в ГУР прокомментировали ракетный удар по Скадовску: есть поражения, есть погибшие. Там также могли быть ФСБшники.
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