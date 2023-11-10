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Ракетний удар ЗСУ по автоколоні РФ під Скадовськом: десятки вбитих окупантів – відео видео

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10.11.2023, 21:50
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В мережі з’явилось відео ураження російської автомобільної колони нібито на тимчасово окупованому лівому березі Дніпра у Херсонській області. Кадри знищення техніки та особового складу окупантів опублікувала низка українських військових Telegram-каналів, зокрема наближений до ЗСУ "Николаевский Ванёк".

Удару по росіянах було задано нібито в районі села Гладківка Скадовського району.

У відео зазначено, що в колоні було 11 одиниць російської техніки з особовим складом і боєприпасами. Сили оборони завдали ракетних ударів по голові і хвосту колони.

На відео також є кадри з ураженими окупантами. В тексті відео йдеться, що нібито знищено до 25 росіян і вісім одиниць техніки, ще до 20 окупантів отримали поранення.

Наразі невідомо, коли саме було завдано удару по росіянах, якою зброєю та якими військами. Щойно з’явиться офіційна інформація про ураження колони РФ, новину буде доповнено.

Ракетний удар ЗСУ по автоколоні РФ під Скадовськом: десятки вбитих окупантів – відео

  • 9 листопада у Скадовську пролунали два вибухи. Пізніше було підтверджено ракетний удар по приміщенню з окупантами та з'явилися фото наслідків.
  • Сьогодні в ГУР прокоментували ракетний удар по Скадовську: є ураження, є загиблі. Там також могли бути ФСБшники.

Дивіться також: "Ворог трохи горить". Сили оборони завдали удару по скупченню росіян – фото до та після

Оксана Житнюк
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