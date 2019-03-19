Рождение двойни и тройни. Выплаты будут на каждого ребенка: видео

В случае рождения сразу нескольких детей в сьмье, где уже есть один ребенок, родители будут получать материальную помощь от государства на каждого из новорожденных. Об этом на заседании селекторного совещания сообщил министр соцполитики Андрей Рева.

По словам министра, така семья автоматически считается многодетной.

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"Если был один ребенок и родилось двое, то доплата будет происходить, в результате того, что семья стала многодетной, не только на третьего ребенка, а если двойня родилась, то на второго и третьего. Соответственно, если родилась тройня, то на второго, третьего и четвертого ребенка", - сказал министр.

Рева подчеркнул, что за каждого ребенка семья получит доплату из бюджета в размере 1700 гривень.

Момент на видео с 24:28 (видео: 112 Украина)