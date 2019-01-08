Рождество в Крыму: украинская песня и молитва - видео

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Праздничную службу посетило около 100 человек

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Прихожане Православной церкви Украины в храме святых равноапостольных Владимира и Ольги Украинской православной церкви во временно оккупированном Симферополе провели рождественскую службу. Об этом сообщают Крым. Реалии.

По данным издания, 7 января праздничную службу посетило около 100 человек.

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"А это, по словам архиепископа Симферопольского и Крымского Климента, главы крымской епархии ПЦУ – в разы больше, чем в прошлые годы", - отмечается в сообщении.

По данным издания, рождественская служба в этом году – первая праздничная служба с момента объединения православных церквей Украины и получения томоса об автокефалии.

6 января официально создана единая поместная автокефальная Православная церковь Украины - Вселенский патриарх Варфоломей передал ее предстоятелю митрополиту Епифанию посох и томос, который провозглашает церковную независимость Украины от России.

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Теги: автокефалия, Крым, симферополь, служба в пцу
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