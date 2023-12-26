Россия более двух часов атаковала Херсон из различного вооружения – видео
Российская армия более двух часов обстреливает Херсон, используя различные виды вооружения. В Херсонской ОГА обратились к местному населению с призывом не выходить на улицу. Также оккупанты обстреляли населенные пункты области, в результате чего один человек погиб, по меньшей мере семеро пострадали. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.
По словам Прокудина, в Херсоне легкие ранения получил 56-летний мужчина, он будет лечиться амбулаторно.
В селе Никольское от полученных ран погиб 70-летний мужчина. Еще одна 50-летняя местная жительница находится в больнице, медики оценивают ее состояние как средней тяжести.
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В результате обстрела Широкой Балки пострадал 50-летний мужчина, его доставили в медучреждение, отметили в ОВА.
Кроме того, из-за российского удара по Чернобаевке пострадали четыре человека. Двое мужчин, 43 и 47 лет, на момент обстрела находились в автомобиле и получили ранения средней степени тяжести.
По данным ОВА, состояние 39-летней местной жительницы медики тоже оценивают как средней тяжести. Она попала под обстрел в своем доме. Также тяжелые травмы получил 57-летний местный житель.
Все потерпевшие из Чернобаевки находятся в больнице.
- Россияне каждый день обстреливают Херсон и населенные пункты области, используя разные виды вооружения. Вечером 19 декабря глава Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что россияне атаковали Херсон дронами.
- В ночь на 24 декабря российские войска обстреляли центральную часть Херсона, выпустили только по городу 71 снаряд. Из-за этого, как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, погибли четыре человека, девять получили ранения, в том числе один ребенок.