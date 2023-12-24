Зеленский о бомбардировке Херсона: пострадали школа, больницы, котельная, жилые дома
Ночным обстрелом Херсона оккупанты сознательно били по гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения – пострадали школа, больницы, котельная, жилые частные и многоэтажные дома. Об этом написал в X (Twitter) президент Владимир Зеленский.
Россия продолжает "жестокие террористические обстрелы" Херсона, сознательно нанося удары по гражданской инфраструктуре, заявил Зеленский.
"От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома. Есть раненые, в их числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие", – написал президент.
Он подчеркнул, что "спасатели будут работать круглосуточно, чтобы восстановить поставки электричества и тепла".
В ночь на 24 декабря российские войска обстреляли центральную часть Херсона, выпустили только по городу 71 снаряд. Из-за этого, как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, погибли четыре человека, девять получили ранения, в том числе один ребенок.
- 18 декабря в Херсонской области украинские силы сбили три российских Су-34.
- В тот же день стало известно, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне расстреляли подростка на глазах его семьи.
- Вечером 23 декабря из-за массированного обстрела в Херсоне разорвало газовую трубу, возник пожар.
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