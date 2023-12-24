Зеленский о бомбардировке Херсона: пострадали школа, больницы, котельная, жилые дома

В Херсоне оккупанты снова били по гражданской инфраструктуре – пострадали школа, больницы, котельная, жилые частные и многоэтажные дома – Зеленский

Фото - Twitter Volodymyr Zelenskyy

Ночным обстрелом Херсона оккупанты сознательно били по гражданской инфраструктуре жизнеобеспечения – пострадали школа, больницы, котельная, жилые частные и многоэтажные дома. Об этом написал в X (Twitter) президент Владимир Зеленский.

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Россия продолжает "жестокие террористические обстрелы" Херсона, сознательно нанося удары по гражданской инфраструктуре, заявил Зеленский.

"От обстрелов пострадали школа, больницы, котельная, теплосети города, жилые частные и многоэтажные дома. Есть раненые, в их числе ребенок. Всем пострадавшим оказывается помощь. К сожалению, есть погибшие", – написал президент.

Он подчеркнул, что "спасатели будут работать круглосуточно, чтобы восстановить поставки электричества и тепла".

В ночь на 24 декабря российские войска обстреляли центральную часть Херсона, выпустили только по городу 71 снаряд. Из-за этого, как сообщил глава ОВА Александр Прокудин, погибли четыре человека, девять получили ранения, в том числе один ребенок.

18 декабря в Херсонской области украинские силы сбили три российских Су-34.

В тот же день стало известно, что на временно оккупированной территории Херсонской области россияне расстреляли подростка на глазах его семьи.

Вечером 23 декабря из-за массированного обстрела в Херсоне разорвало газовую трубу, возник пожар.

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