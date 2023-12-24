Зеленський про бомбардування Херсона: постраждали школа, лікарні, котельня, житлові будинки

У Херсоні окупанти знову били по цивільній інфраструктурі – постраждали школа, лікарні, котельня, житлові приватні та багатоповерхові будинки – Зеленський

Фото - Twitter Volodymyr Zelenskyy

Нічним обстрілом Херсону окупанти свідомо били по цивільній інфраструктурі життєзабезпечення – постраждали школа, лікарні, котельня, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Про це написав у X (Twitter) президент Володимир Зеленський.

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Росія продовжує "жорстокі терористичні обстріли" Херсона, свідомо завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, заявив Зеленський.

"Від обстрілів постраждали школа, лікарні, котельня, тепломережі міста, житлові приватні та багатоповерхові будинки. Є поранені, серед них дитина. Усім постраждалим надається допомога. На жаль, є загиблі", – написав президент.

Він наголосив, що "рятувальники працюватимуть цілодобово, щоб відновити постачання електрики й тепла".

У ніч проти 24 грудня російські війська обстріляли центральну частину Херсона, випустили лише містом 71 снаряд. Через це, як повідомив голова ОВА Олександр Прокудін, загинуло четверо людей, дев'ять отримали поранення, у тому числі одна дитина.

18 грудня на Херсонщині українські сили збили три російські Су-34.

Того ж дня стало відомо, що на тимчасово окупованій території Херсонської області росіяни розстріляли підлітка на його очах.

Увечері 23 грудня через масований обстріл у Херсоні розірвало газову трубу, виникла пожежа.

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