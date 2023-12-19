Росія запустила "шахеди": прильоти в Херсоні, працюють сили ППО під Києвом

Росія запустила "шахеди": прильоти в Херсоні, працюють сили ППО під Києвомдоповнено
Ввечері 19 грудня Росія знову запустила "шахеди" по території України. Вже відомо про прильоти у Херсоні, тривогу також оголошено ще у п'яти областях, включно з Київською.
О 22:18 начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомив, що росіяни атакували Херсон дронами.
"У місті чути роботу мобільних бригад. Іде збиття. Є, на жаль, прильоти. Двоє постраждалих, з них одна дитина", – повідомив очільник МВА.
О 22:28 він написав, що паралельно із цим триває обстріл Херсона з тимчасово окупованого лівого берега.
Тривогу через загрозу застосування ударних БпЛА станом на 22:35 оголошено у Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській, Черкаській, Вінницькій і Київській областях.
ДОПОВНЕНО О 22:50. Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив інформацію щодо постраждалих внаслідок атаки РФ: їх не двоє – за однією з адрес постраждала ціла родина. Це 28-річна жінка та троє її доньок двох, чотирьох та дев’яти років.
Станом на 22:54 "шахеди" знову у небі над Херсоном. Працюють мобільні бригади.
У Києві вже теж оголошено повітряну тривогу. Людей просять терміново прослідувати в укриття. Також "почервоніла" Чернігівська область.
О 22:03 Київська МВА повідомила, що у передмісті столиці працює ППО.
23:18. Почалися відбої.
- Росія останнім часом атакує Україну з повітря щоночі. Так, 16 грудня було знищено 30 із 31 ударного БпЛА Shahed.
- У ніч проти 17 грудня РФ атакувала Україну двома десятками "шахедів" та двома ракетами. Усі безпілотники та одну ракету вдалося збити, ще одна не влучила.
- У ніч проти 18 грудня окупанти знову атакували "шахедами" - усі цілі були знищені силами протиповітряної оборони.
- Були пуски і в ніч проти 19 грудня.
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