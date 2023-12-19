Россия запустила "шахеды": прилеты в Херсоне, работают силы ПВО под Киевом

Вечером 19 декабря государство-агрессор в очередной раз устроило атаку дронами на украинские города

Охота на шахеды (Фото - Анатолий Штефан, Facebook)

Вечером 19 декабря Россия снова запустила "шахеды" по территории Украины. Уже известно о прилетах в Херсоне, тревога также объявлена еще в пяти областях, включая Киевскую.

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В 22:18 начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщил, что россияне атаковали Херсон дронами.

"В городе слышна работа мобильных бригад. Идет сбивание. Есть, к сожалению, прилеты. Двое пострадавших, из них один ребенок", – сообщил глава ГВА.

В 22:28 он написал, что параллельно с этим идет обстрел Херсона с временно оккупированного левого берега.

Тревога из-за угрозы применения ударных БпЛА по состоянию на 22:35 объявлена в Херсонской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях.

ДОПОЛНЕНО В 22:50. Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин уточнил информацию о пострадавших в результате атаки РФ: их не двое – по одному из адресов пострадала целая семья. Это 28-летняя женщина и трое ее дочерей двух, четырех и девяти лет.

По состоянию на 22:54 "шахеды" снова в небе над Херсоном. Работают мобильные бригады.

В Киеве уже тоже объявлена воздушная тревога. Людей просят срочно последовать в укрытия. Также "покраснела" Черниговская область.

В 22:03 Киевская МВА сообщила, что в пригороде столицы работает ПВО.

23:18. Начались отбои.

Россия в последнее время атакует Украину с воздуха каждую ночь. Так, 16 декабря было уничтожено 30 из 31 ударного БпЛА Shahed.

В ночь на 17 декабря РФ атаковала Украину двумя десятками "шахедов" и двумя ракетами. Все беспилотники и одну ракету удалось сбить, еще одна не попала.

В ночь на 18 декабря оккупанты снова атаковали "шахедами" – все цели были уничтожены силами противовоздушной обороны.

Были пуски и в ночь на 19 декабря.

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