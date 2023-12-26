Російська армія понад дві години обстрілює Херсон, використовуючи різні види озброєння. В Херсонській ОВА звернулися до місцевого населення із закликом не виходити на вулицю. Також окупанти обстріляли населені пункти області, внаслідок чого одна людина загинула, щонайменше семеро постраждали. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

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За словами Прокудіна, у Херсоні легкі поранення дістав 56-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно.

У селі Микільське від отриманих поранень загинув 70-річний чоловік. Ще одна 50-річна місцева жителька перебуває в лікарні, медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.

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Унаслідок обстрілу Широкої Балки постраждав 50-річний чоловік, його доправили до медзакладу, зазначили в ОВА.

Фото: DeepState

Крім того, через російський удар по Чорнобаївці постраждали четверо людей. Двоє чоловіків, 43 та 47 років, на момент обстрілу перебували в автівці й зазнали поранень середнього ступеня тяжкості.

За даними ОВА, стан 39-річної місцевої жительки медики теж оцінюють як середньої тяжкості. Вона потрапила під обстріл у власній оселі. Також важкі травми дістав 57-річний місцевий житель.

Усі потерпілі з Чорнобаївки перебувають у лікарні.

Фото: Deepstate