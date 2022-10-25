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Россиян отправили наступать на нерабочих танках: глохнут через каждые 50 м – перехват ГУР видео

Цей матеріал також доступний українською
25.10.2022, 18:35
Видео: ГУР
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Главное управление разведки Минобороны опубликовало очередной перехват, в котором оккупант просит свою жену жаловаться в прокуратуру и Минобороны РФ на то, что командование отправляет его полк в наступление на неисправных танках.

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В ГУР сообщили, что оккупант воюет на Донецком направлении.

"В Минобороны пишите, в прокуратуру! Танки неисправные! Нас сегодня направили начать наступление – у нас танки нерабочие, глохнут через каждые 50 метров. На нас эти ***оры орут, а мы сделать ничего не можем. Они посылают пацанов на убой. Тут просто ложатся в поле трупы, и *** кто дает забирать наших солдат", – рассказал оккупант.

Он уточнил, что речь идет 237-м полке.

  • По данным Генштаба ВСУ, россияне не отказываются от цели выйти на админграницы Донецкой области. Самыми сложными направлениями остаются Бахмутское и Авдеевское – там россияне регулярно ведут наступательные действия.

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Оксана Житнюк
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война гур перехват Донецкая область наступление разведка
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