UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Россиян заставляют подписывать контракт с террористической организацией ДНР – перехват видео

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 19:11
Мобилизация в России (Фото: сайт оккупантов)
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Появилось новое видео атаки дрона на российский самолет ДРЛО А-50 на аэродроме в Мачулищах
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео
Украинский танк разносит дома в частном секторе Бахмута, в которых засели россияне – видео

Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват, в котором российский оккупант рассказывает товарищу, как их заставляют подписывать контракт не с ВС РФ, а с террористической организацией ДНР.

"Мне звонят и аргументируют это так, что у них все готово, осталось только подписать, понял? Подписывай, говорит, контракт... Ну они как делают. Они делают, что ты подписываешь контракт с ДНР, понял? Не с российской армией, а с ДНР", – говорит оккупант.

При этом минимальный контракт, по его словам, – на пять лет. "Я в нынешних условиях столько не проживу", – говорит захватчик.

Читайте также: "Хотят разобрать собственную слаженную пехоту" – перехват ГУР

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
перехватгур мо
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 