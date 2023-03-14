Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват, в котором российский оккупант рассказывает товарищу, как их заставляют подписывать контракт не с ВС РФ, а с террористической организацией ДНР.

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"Мне звонят и аргументируют это так, что у них все готово, осталось только подписать, понял? Подписывай, говорит, контракт... Ну они как делают. Они делают, что ты подписываешь контракт с ДНР, понял? Не с российской армией, а с ДНР", – говорит оккупант.

При этом минимальный контракт, по его словам, – на пять лет. "Я в нынешних условиях столько не проживу", – говорит захватчик.

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Вадим Ребрина

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