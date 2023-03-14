Главное управление разведки Минобороны опубликовало перехват, в котором российский оккупант рассказывает товарищу, как их заставляют подписывать контракт не с ВС РФ, а с террористической организацией ДНР.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"Мне звонят и аргументируют это так, что у них все готово, осталось только подписать, понял? Подписывай, говорит, контракт... Ну они как делают. Они делают, что ты подписываешь контракт с ДНР, понял? Не с российской армией, а с ДНР", – говорит оккупант.
При этом минимальный контракт, по его словам, – на пять лет. "Я в нынешних условиях столько не проживу", – говорит захватчик.
Читайте также: "Хотят разобрать собственную слаженную пехоту" – перехват ГУР
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Оккупант говорит о слухах, что россиян должны были вывести из Украины в феврале – перехват 03.03.2023"Одна голова и рука осталась от него" – оккупант описывает, как о них заботятся командиры 11.02.2023Оккупант говорит жене, что ахмат — интернет-войска, а украинцы стоят до конца – перехват 09.02.2023
Последние новости
Комментарии