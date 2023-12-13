Украинские военные предоставили изданию Радио Свобода видео с беспилотника, на котором зафиксировано, как, вероятно, оккупанты ведут безоружных людей в форме, которыми могут быть пленные ВСУ, под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

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Журналисты отметили, что получили видео от одного из подразделений ВСУ, воюющего на Запорожском направлении. Кадры были сняты в окрестностях села Работино.

"На видео видно, как группа военных армии РФ, держа автоматы готовыми к бою, идет в направлении украинских позиций. Впереди них идут безоружные люди, которые держат руки поднятыми вверх", – сказано в публикации.

Периодически военные стреляют из автоматов в сторону, вероятно, украинских позиций.

По словам украинских защитников, предоставивших видео, это так называемая "разведка боем" для обнаружения огневых средств на позициях ВСУ.

У украинских военных сейчас нет информации о дальнейшей судьбе этих пленных, отметили журналисты.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что если видео будет верифицировано, то это будет официально установленный факт нарушения статьи 23 Женевской конвенции со стороны россиян.

"Ни одного военнопленного нельзя никогда отправить в район, в котором ему угрожал бы огонь из зоны боев. А также нельзя использовать военнопленных для защиты каких-либо пунктов или районов от военных операций", – заявил он.

10 сентября спецдокладчик ООН заявила, что 90% украинских военнопленных во время пребывания в российском плену подвергались пыткам.

2 декабря стало известно, что российские захватчики казнили двух безоружных украинских военнопленных.

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