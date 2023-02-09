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Россияне наступали под Марьинкой. 79-я бригада ВСУ устроила им огневой мешок — видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.02.2023, 09:13
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Бойцы 79-й десантно-штурмовой бригады уничтожили наступающих россиян под Марьинкой, устроив оккупантам огневой мешок. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба подразделения.

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Военные заявляют, что на днях противник силами до взвода пехоты пытался незаметно подойти к позициям одного из подразделений бригады, чтобы захватить их резким штурмом.

Чтобы оставаться незамеченными, россияне двигались по посадке, но воздушная разведка десантников вовремя обнаружила передвижение захватчиков — командир принял решение немного подпустить врага, чтобы он вышел на хорошо пристрелянный участок.

По сути, оккупантам заблаговременно подготовили огневой мешок, когда пехота РФ вошла на открытую местность, десантники расстреляли их из станковых гранатометов и пулеметов. 

Россияне понесли значительные потери, сбежали, бросая оружие и раненых товарищей. 

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Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери Марьинка десантники 79 бригада
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