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Россияне ночью завели новую колонну, им устроили новую "Чернобаевку": сводка от Арестовича видео

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2022, 15:50
Алексей Арестович (скриншот)
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В ответ на успехи ВСУ на Киевском направлении фронта российские оккупанты вводят новые подразделения из Курской области, чтобы "хоть как-то удержать свои войска от поражения". Эти новые войска не являются непосредственной угрозой ни Киеву, ни Сумам, ни Чернигову, подчеркнул на брифинге советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

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"Они усиливают там свои войска, чтобы мы их не уничтожили окончательно, когда они отходят в сторону границы. Но! По одной из таких колонн, которые зашли сегодня ночью, был нанесен очень мощный удар, – и там образовалась такая себе Чернобаевка", – рассказал Арестович.

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По словам спикера, в настоящей Чернобаевке под временно оккупированным Херсоном вчера, 1 апреля, случились 13-я и 14-я серии уничтожения российских подразделений. Он уточнил, что на этот раз там разбили батальон и батарею САУ.

Арестович отметил, что на Херсонском направлении ВСУ проводят тактические – "маленькие", но все же наступательные действия. Враг держит оборону.

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"Главной интригой" советник главы ОП назвал восток страны, где оккупанты продолжают попытки окружить группировку сил ООС на юг от захваченного Изюма  и также от захваченной Волновахи на север. Арестович заверил, что военно-политическое руководство знает о ситуации и прилагает соответствующие усилия.

"Фронт держится", – сказал он, уточнив, что вчера ВСУ отразили немало атак врага под Волновахой и Донецком.

Арестович прогнозирует тяжелые бои за юг, за Мариуполь и за восток Украины, "но после них, я не думаю, что у РФ останутся какие-то резервы для наступательных действий".

"Верю в победу. Я думаю, что мы отвоюем и Мариуполь, и восток, и юг. Но легко там не будет", – добавил он.

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В Офисе президента призвали людей на свободной территории и той, которая освобождена, возвращаться к нормальной жизни или такой, какая на данный момент возможна.

"Восстановление экономики критически необходимо", – подчеркнул он.

Евгений Пилипенко
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