Российские оккупанты нанесли удар по городу Снигиревка Николаевской области – погибли три человека, шесть пострадавших. О трагедии сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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Сегодня, 27 мая, захватчики обстреляли гражданские объекты в области – днем в результате ракетного удара по Снигиревке возник пожар в кафе, автомагазине и на шиномонтаже, взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания, написали спасатели.

Пожарные ликвидировали возгорание на площади 300 квадратных метров.

По состоянию на 16:00 известно о пяти пострадавших, двое из них – 17-летняя девушка и парень, отметили в ГСЧС.

При разборе завалов обнаружены тела двух погибших людей, работы продолжаются, заключает ведомство.

ОБНОВЛЕНО. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким сообщил, что в настоящее время известно о гибели трех человек, шестеро пострадавших. Продолжаются спасательные работы.

Фото: ГСЧС

Днем 27 мая российские оккупационные войска нанесли воздушные удары по Холодногорскому району Харькова, в результате чего десяток человек получили ранения, одна женщина погибла.

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