Росія обстріляла Холодногірський район Харкова, є постраждалі та загибла

Один з поранених внаслідок російського удару по Харкову у вкрай важкому стані

Фото: Facebook

Вдень 27 травня російські окупаційні війська завдали повітряних ударів по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого десяток людей зазнали поранень, одна жінка загинула. Про це повідомили представники місцевої влади.

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Вибух пролунав у Харкові близько 16:16, передавали кореспонденти Суспільного. Міський голова Ігор Терехов одразу заявив про влучання, яке, попередньо, прийшлося по центру міста.

Згодом він уточнив, що окупанти вгатили по промзоні Холодногірського району Харкова, чотири людини зазнали поранень, одна з них – у вкрай важкому стані. Це підтвердив і голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

ДОПОВНЕНО о 17:07. Кількість постраждалих зросла до 10, одна жінка загинула, повідомив Синєгубов.

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові. Станом на 27 травня кількість загиблих зросла до 16, рештки тіл ідентифікують.

Того ж дня росіяни ще раз вгатили по місту, внаслідок чого десятки людей дістали поранень.

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