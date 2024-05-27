Россия обстреляла Холодногорский район Харькова, есть пострадавшие и погибшая

Один из раненых в результате российского удара по Харькову в крайне тяжелом состоянии

Фото: Facebook

Днем 27 мая российские оккупационные войска нанесли воздушные удары по Холодногорскому району Харькова, в результате чего десяток людей получили ранения, она женщина погибла. Об этом сообщили представители местных властей.

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Взрыв раздался в Харькове около 16:16, передавали корреспонденты Суспильного. Мэр Игорь Терехов сразу заявил о попадании, которое, предварительно, пришлось по центру города.

Впоследствии он уточнил, что оккупанты ударили по промзоне Холодногорского района Харькова, четыре человека получили ранения, один из них – в крайне тяжелом состоянии. Это подтвердил и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

ДОПОЛНЕНО в 17:07. Количество пострадавших увеличилось до 10, одна женщина погибла, сообщил Синегубов.

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. По состоянию на 27 мая количество погибших возросло до 16, остатки тел идентифицируют.

В тот же день россияне еще раз ударили по городу, в результате чего десятки людей получили ранения.

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