Удар по Епіцентру в Харкові: загиблих вже 16, ідентифікують рештки тіл

Серед десятків поранених внаслідок ракетного удару є ті, що перебувають у важкому стані, повідомив Синєгубов

Фото: ДСНС

Внаслідок удару по гіпермаркету "Епіцентр" у Харкові 25 травня кількість загиблих зросла до 16 людей. Про це повідомила Держслужба з надзвичайних ситуацій.

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Крім 16 загиблих, 46 людей постраждали, повідомили рятувальники. Роботи на місці тривають.

Очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов в ефірі телемарафону повідомив, що наразі також проводиться експертиза ДНК, щоб ідентифікувати рештки двох тіл і виявити, чи належать вони новим загиблим або вже підтвердженим раніше.

Вдень 25 травня окупанти завдали удару по будівельному гіпермаркету "Епіцентр" в Харкові. Прокуратура показала відео зсередини гіпермаркета під час удару.

Увечері того ж дня росіяни вдарили по центру Харкова, в результаті чого десятки людей отримали поранення.

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