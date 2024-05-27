Удар по Эпицентру в Харькове: погибших уже 16, идентифицируют останки тел

Среди десятков раненых в результате ракетного удара есть те, кто находятся в тяжелом состоянии, сообщил Синегубов

Фото: ГСЧС

В результате удара по гипермаркету "Эпицентр" в Харькове 25 мая количество погибших возросло до 16 человек. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям.

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Кроме 16 погибших, 46 человек пострадали, сообщили спасатели. Работы на месте продолжаются.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона сообщил, что в настоящее время также проводится экспертиза ДНК, чтобы идентифицировать останки двух тел и обнаружить, принадлежат ли они новым погибшим или уже подтвержденным ранее.

Днем 25 мая оккупанты нанесли удар по строительному гипермаркету "Эпицентр" в Харькове. Прокуратура показала видео изнутри гипермаркета во время удара.

Вечером того же дня россияне ударили по центру Харькова, в результате чего десятки человек получили ранения.

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