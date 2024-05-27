Російські окупанти завдали удару по місту Снігурівка Миколаївської області – загинуло троє людей, шість постраждалих. Про трагедію повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

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Сьогодні, 27 травня, загарбники обстріляли цивільні об'єкти в області – вдень унаслідок ракетного удару по Снігурівці виникла пожежа в кав'ярні, автомагазині та на шиномонтажі, вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування, написали рятувальники.

Вогнеборці ліквідували займання на площі 300 квадратних метрів.

Станом на 16:00 відомо про п'ятьох постраждалих, двоє з них - 17-річні дівчина та хлопець, зазначили в ДСНС.

Під час розбору завалів виявлено тіла двох загиблих людей, роботи тривають, підсумовує відомство.

ОНОВЛЕНО. Очільник Миколаївської обладміністрації Віталій Кім повідомив, що наразі відомо про загибель трьох людей, шестеро постраждалих. Тривають рятувальні роботи.

Фото: ДСНС

Вдень 27 травня російські окупаційні війська завдали повітряних ударів по Холодногірському району Харкова, внаслідок чого десяток людей зазнали поранень, одна жінка загинула.

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