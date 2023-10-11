Российские захватчики обстреляли Никополь в Днепропетровской области, в результате этого есть погибшие, разрушена гимназия. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

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Не уточняется, из чего именно захватчики вели обстрел.

Под завалами спасатели продолжают поиск людей, пишет чиновник.

Было установлено, что пострадавшие – сотрудники учебного заведения, отметил Клименко.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Оккупанты регулярно наносят удары по Никопольскому району с временно оккупированной территории на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища.

С вечера 3-го и 4 августа российские захватчики обстреляли Никопольський район из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

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