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Россияне ударили по гимназии в Никополе, есть погибшие – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
11.10.2023, 17:20
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Российские захватчики обстреляли Никополь в Днепропетровской области, в результате этого есть погибшие, разрушена гимназия. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Не уточняется, из чего именно захватчики вели обстрел.

Под завалами спасатели продолжают поиск людей, пишет чиновник.

Было установлено, что пострадавшие – сотрудники учебного заведения, отметил Клименко.

Поисково-спасательные работы продолжаются.

Оккупанты регулярно наносят удары по Никопольскому району с временно оккупированной территории на противоположном берегу бывшего Каховского водохранилища.

Никополь на карте deepstate

  • С вечера 3-го и 4 августа российские захватчики обстреляли Никопольський район из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Смотрите также: Как выглядит после подрыва россиянами Каховская ГЭС и водохранилище – видео

Артём Джерипа
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войнаНикопольгимназия
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