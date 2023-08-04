Россияне атаковали Никополь артиллерией и РСЗО, есть пострадавшие, повреждены дома – фото

Начиная с вечера 3 августа и ночью российские захватчики обстреляли Никопольскую область из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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Оккупанты попали по районному центру, Красногригорьевской и Мировской общинам.

Пострадали двое жителей Никополя: 85-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Им предоставлена необходимая помощь, отметил глава ОВА.

В городе изуродовано более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика.

Также повреждены несколько солнечных панелей, три газопровода и две линии электропередач.

Из-за атаки разбиты десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены, сообщил Лысак.

Последствия российских атак уточняются.

Утром 26 июля захватчики россияне атаковали Никополь тяжелой артиллерией, были повреждены админздание и частное предприятие, разрушены три жилых дома, авто, газопровод и линия электропередач.

31 июля оккупанты ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч" по Константиновке Донецкой области.

3 августа россияне били по Херсону: атаковали жилые кварталы и социальную инфраструктуру.

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