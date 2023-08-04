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Россияне атаковали Никополь артиллерией и РСЗО, есть пострадавшие, повреждены дома – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.08.2023, 08:23
Россияне атаковали Никополь артиллерией и РСЗО, есть пострадавшие, повреждены дома – фото - Фото
Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Начиная с вечера 3 августа и ночью российские захватчики обстреляли Никопольскую область из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Оккупанты попали по районному центру, Красногригорьевской и Мировской общинам.

Пострадали двое жителей Никополя: 85-летняя женщина и 35-летний мужчина.

Им предоставлена необходимая помощь, отметил глава ОВА.

В городе изуродовано более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика.

Также повреждены несколько солнечных панелей, три газопровода и две линии электропередач.

Из-за атаки разбиты десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены, сообщил Лысак.

Последствия российских атак уточняются.

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)

Фото: Сергей Лысак / Днепропетровская ОГА (ОВА)
  • Утром 26 июля захватчики россияне атаковали Никополь тяжелой артиллерией, были повреждены админздание и частное предприятие, разрушены три жилых дома, авто, газопровод и линия электропередач.
  • 31 июля оккупанты ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч" по Константиновке Донецкой области.
  • 3 августа россияне били по Херсону: атаковали жилые кварталы и социальную инфраструктуру.

Смотрите также: Российские оккупанты дважды обстреляли Никополь. Есть раненые и разрушения

Артём Джерипа
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войнаРСЗОднепрартиллерияНикополь
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