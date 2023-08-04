Россияне атаковали Никополь артиллерией и РСЗО, есть пострадавшие, повреждены дома – фото
Начиная с вечера 3 августа и ночью российские захватчики обстреляли Никопольскую область из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
Оккупанты попали по районному центру, Красногригорьевской и Мировской общинам.
Пострадали двое жителей Никополя: 85-летняя женщина и 35-летний мужчина.
Им предоставлена необходимая помощь, отметил глава ОВА.
В городе изуродовано более двух десятков частных домов, легковой автомобиль и два грузовика.
Также повреждены несколько солнечных панелей, три газопровода и две линии электропередач.
Из-за атаки разбиты десять хозяйственных построек, еще две – уничтожены, сообщил Лысак.
Последствия российских атак уточняются.
- Утром 26 июля захватчики россияне атаковали Никополь тяжелой артиллерией, были повреждены админздание и частное предприятие, разрушены три жилых дома, авто, газопровод и линия электропередач.
- 31 июля оккупанты ударили кассетными боеприпасами из РСЗО "Смерч" по Константиновке Донецкой области.
- 3 августа россияне били по Херсону: атаковали жилые кварталы и социальную инфраструктуру.
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