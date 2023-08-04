Росіяни атакували Нікополь артилерією та РСЗВ, є постраждалі, пошкоджено будинки – фото
Починаючи з вечора 3 серпня і впродовж ночі російські загарбники обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
Окупанти поцілили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.
Постраждало двоє мешканців Нікополя: 85-річна жінка і 35-річний чоловік.
Їм надана необхідна допомога, зазначив глава ОВА.
У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки.
Також пошкоджені декілька сонячних панелей, три газопроводи та дві лінії електропередач.
Через атаку були побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені, повідомив Лисак.
Наслідки російських атак уточнюються.
- Вранці 26 липня загарбники росіяни атакували Нікополь важкою артилерією, були пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство, зруйновано три житлові будинки, авто, газогін та лінія електропередач.
- 31 липня окупанти вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч" по Костянтинівці на Донеччині.
- Впродовж 3 серпня росіяни били по Херсону: атакували житлові квартали та соціальну інфраструктуру.
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