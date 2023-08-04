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Росіяни атакували Нікополь артилерією та РСЗВ, є постраждалі, пошкоджено будинки – фото

Этот материал также доступен на русском
04.08.2023, 08:23
Росіяни атакували Нікополь артилерією та РСЗВ, є постраждалі, пошкоджено будинки – фото - Фото
Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Починаючи з вечора 3 серпня і впродовж ночі російські загарбники обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Окупанти поцілили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

Постраждало двоє мешканців Нікополя: 85-річна жінка і 35-річний чоловік.

Їм надана необхідна допомога, зазначив глава ОВА.

У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки.

Також пошкоджені декілька сонячних панелей, три газопроводи та дві лінії електропередач.

Через атаку були побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені, повідомив Лисак.

Наслідки російських атак уточнюються.

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)

Фото: Сергій Лисак / Дніпропетровська ОДА (ОВА)
  • Вранці 26 липня загарбники росіяни атакували Нікополь важкою артилерією, були пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство, зруйновано три житлові будинки, авто, газогін та лінія електропередач.
  • 31 липня окупанти вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч" по Костянтинівці на Донеччині.
  • Впродовж 3 серпня росіяни били по Херсону: атакували житлові квартали та соціальну інфраструктуру.

Дивіться також: Російські окупанти двічі обстріляли Нікополь. Є поранені та руйнування

Артем Джеріпа
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війнаДніпроартилеріяРСЗВНікополь
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