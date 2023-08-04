Росіяни атакували Нікополь артилерією та РСЗВ, є постраждалі, пошкоджено будинки – фото

Починаючи з вечора 3 серпня і впродовж ночі російські загарбники обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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Окупанти поцілили по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам.

Постраждало двоє мешканців Нікополя: 85-річна жінка і 35-річний чоловік.

Їм надана необхідна допомога, зазначив глава ОВА.

У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль і дві вантажівки.

Також пошкоджені декілька сонячних панелей, три газопроводи та дві лінії електропередач.

Через атаку були побиті десять господарчих споруд, ще дві – знищені, повідомив Лисак.

Наслідки російських атак уточнюються.

Вранці 26 липня загарбники росіяни атакували Нікополь важкою артилерією, були пошкоджені адмінбудівля та приватне підприємство, зруйновано три житлові будинки, авто, газогін та лінія електропередач.

31 липня окупанти вдарили касетними боєприпасами з РСЗВ "Смерч" по Костянтинівці на Донеччині.

Впродовж 3 серпня росіяни били по Херсону: атакували житлові квартали та соціальну інфраструктуру.

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