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Росіяни вдарили по гімназії у Нікополі, є загиблі – відео видео

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11.10.2023, 17:20
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Російські загарбники обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, унаслідок цього є загиблі, зруйновано гімназію. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Не уточнюється, з чого саме загарбники вели обстріл.

Під завалами рятувальники продовжують пошук людей, пише посадовець.

Було встановлено, що постраждалі – співробітники навчального закладу, зазначив Клименко.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

ОНОВЛЕНО о 18:41. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї особи, повідомили в ДСНС.

Всього загинули 3 особи, ще 2 – постраждали; під завалами, попередньо, перебуває ще одна особа, тривають аварійно-рятувальні роботи, пише відомство.

За попередніми даними, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі.

Окупанти регулярно завдають ударів по Нікопольському району з тимчасово окупованої території на протилежному березі колишнього Каховського водосховища.

Нікополь на карті deepstate

  • З вечора 3-го і вночі 4 серпня російські загарбники обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.

Дивіться також: Як виглядає після підриву росіянами Каховська ГЕС і водосховище – відео

Артем Джеріпа
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війнагімназіяНікополь
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