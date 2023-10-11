Російські загарбники обстріляли Нікополь у Дніпропетровській області, унаслідок цього є загиблі, зруйновано гімназію. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
Не уточнюється, з чого саме загарбники вели обстріл.
Під завалами рятувальники продовжують пошук людей, пише посадовець.
Було встановлено, що постраждалі – співробітники навчального закладу, зазначив Клименко.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
ОНОВЛЕНО о 18:41. Рятувальники дістали з-під завалів тіло ще однієї особи, повідомили в ДСНС.
Всього загинули 3 особи, ще 2 – постраждали; під завалами, попередньо, перебуває ще одна особа, тривають аварійно-рятувальні роботи, пише відомство.
За попередніми даними, пошкоджено 42 приватні житлові будинки, 18 господарчих споруд, магазин, лінії електропередач, автомобіль, сонячні панелі.
Окупанти регулярно завдають ударів по Нікопольському району з тимчасово окупованої території на протилежному березі колишнього Каховського водосховища.
- З вечора 3-го і вночі 4 серпня російські загарбники обстріляли Нікопольщину з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню.
Дивіться також: Як виглядає після підриву росіянами Каховська ГЕС і водосховище – відео
Коментарі