Рябошапка прокомментировал арест Гладковского: видео

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал сегодняшнее решение Высшего антикоррупционного суда об аресте экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского. Соответствующее видео распространила пресс-служба Генпрокуратуры.
Рябошапка подчеркнул, что даже если подозреваемый внесет залог и выйдет на свободу, органы досудебного расследования обеспечат его сотрудничество с правоохранителями и сделают невозможным его потенциальное исчезновение.
"Нужно обратить внимание на то, что судом установлена законность задержания Олега Гладковского детективами НАБУ. Таким образом это было подтверждено, что задержание было совершено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - сказал генпрокурор.
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