Рябошапка прокомментировал арест Гладковского: видео

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка прокомментировал сегодняшнее решение Высшего антикоррупционного суда об аресте экс-замсекретаря Совета нацбезопасности и обороны Олега Гладковского. Соответствующее видео распространила пресс-служба Генпрокуратуры.

Рябошапка подчеркнул, что даже если подозреваемый внесет залог и выйдет на свободу, органы досудебного расследования обеспечат его сотрудничество с правоохранителями и сделают невозможным его потенциальное исчезновение.

"Нужно обратить внимание на то, что судом установлена законность задержания Олега Гладковского детективами НАБУ. Таким образом это было подтверждено, что задержание было совершено обоснованно при наличии достаточных оснований и в полном соответствии с уголовно-процессуальным законодательством", - сказал генпрокурор.

17 октября Гладковского задержали детективы НАБУ якобы после попытки покинуть Украину через аэропорт Борисполь.

Гладковского задержали Позже Гладковский заявил, что объявляет голодовку

Вчера ему объявили о подозрении в злоупотреблении властью.

Сегодня Высший антикорсуд арестовал Гладковского на два месяца, предусмотрев залог в сумме 10,6 млн грн. Прокуратура просила об аресте подозреваемого с правом залога в 100 млн грн. В суде пояснили, что сумма залога соответствует ущербу, нанесенному Гладковским, по данным следствия.

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