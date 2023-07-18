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Самолеты Су-25 на малой высоте подбираются к оккупантам и атакуют их ракетами Zuni – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
18.07.2023, 15:13
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Появилось видео использования украинскими военными летчиками на штурмовиках Су-25 ракет "воздух-земля" Zuni, предоставленных США. Видео работы боевой авиации Воздушных сил ВСУ опубликовано на YouTube-канале "Мазут СД".

На видео зафиксировано, как самолеты ВСУ летят к линии фронта для выполнения боевого задания.

Самолеты летят на малой высоте, чтобы их не зафиксировали российские радары. Достигнув заданной точки, Су-25 совершают пуски 127-мм ракет Zuni.

СПРАВКА. Zuni – ракета, разработанная в 50-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США. Zuni активно применяли в военных кампаниях 1960-1970 годов. Для запуска ракеты используется контейнер с четырьмя направляющими LAU-10. В 1960–1970-х в качестве носителей неуправляемых ракет американская армия использовала вертолет Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II и истребитель F-16.
  • 1 мая 2023 года командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук обнародовал фото самолета Су-25, вооруженного американскими ракетами Zuni, передачу которых США анонсировали в январе 2023 года.
  • 30 мая сообщалось, что в новый пакет помощи США на $300 млн войдут ракеты Zuni, ЗРК Avenger и боеприпасы для HIMARS.

Читайте также: Командующий Воздушными силами подтвердил удар по Геническу: Уничтожаем рашистов

Наталья Медведева
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