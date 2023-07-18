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Літаки Су-25 на малій висоті підбираються до окупантів і атакують їх ракетами Zuni – відео видео

Этот материал также доступен на русском
18.07.2023, 15:13
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З'явилося відео використання українськими військовими льотчиками на штурмовиках Су-25 ракет "повітря-земля" Zuni, наданих США. Відео роботи бойової авіації Повітряних сил ЗСУ опубліковано на YouTube-каналі "Мазут СД".

На відео зафіксовано, як літаки ЗСУ летять до лінії фронту для виконання бойового завдання.

Літаки летять на малій висоті, щоб їх не зафіксували російські радари. Досягнувши заданої точки, Су-25 здійснюють пуски 127-мм ракет Zuni.

ДОВІДКА. Zuni – ракета, розроблена у 50-х роках інженерами Станції авіаційного озброєння ВМС США. Zuni активно застосовували у військових кампаніях 1960-1970 років. Для запуску ракети використовується контейнер з чотирма напрямними LAU-10. У 1960–1970-х як носії некерованих ракет американська армія використовувала вертоліт Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II та винищувач F-16.
  • 1 травня 2023 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив фото літака Су-25, озброєного американськими ракетами Zuni, передання яких США анонсували в січні 2023 року.
  • 30 травня повідомлялося, що до нового пакета допомоги США на $300 млн увійдуть ракети Zuni, ЗРК Avenger та боєприпаси для HIMARS.

Читайте також: Командувач Повітряних сил підтвердив удар по Генічеську: Знищуємо рашистів

Наталія Медведєва
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війнаповітряні силиракети Zuni
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