З'явилося відео використання українськими військовими льотчиками на штурмовиках Су-25 ракет "повітря-земля" Zuni, наданих США. Відео роботи бойової авіації Повітряних сил ЗСУ опубліковано на YouTube-каналі "Мазут СД".

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На відео зафіксовано, як літаки ЗСУ летять до лінії фронту для виконання бойового завдання.

Літаки летять на малій висоті, щоб їх не зафіксували російські радари. Досягнувши заданої точки, Су-25 здійснюють пуски 127-мм ракет Zuni.

ДОВІДКА. Zuni – ракета, розроблена у 50-х роках інженерами Станції авіаційного озброєння ВМС США. Zuni активно застосовували у військових кампаніях 1960-1970 років. Для запуску ракети використовується контейнер з чотирма напрямними LAU-10. У 1960–1970-х як носії некерованих ракет американська армія використовувала вертоліт Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II та винищувач F-16.

1 травня 2023 року командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук оприлюднив фото літака Су-25, озброєного американськими ракетами Zuni, передання яких США анонсували в січні 2023 року.

30 травня повідомлялося, що до нового пакета допомоги США на $300 млн увійдуть ракети Zuni, ЗРК Avenger та боєприпаси для HIMARS.

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