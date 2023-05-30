Новий пакет допомоги США на $300 млн – ракети Zuni, ЗРК Avenger та боєприпаси для HIMARS

США готуються оголосити про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі $300 млн, до якого увійдуть боєприпаси для ствольної та ракетної артилерії, а також ЗРК Avenger та Stinger. Про це повідомила у Twitter акредитована при Пентагоні кореспондент Голосу Америки Карла Бебб.

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Як написала Бебб, представники міноборони США повідомили їй, що "завтра США нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі $300 млн у рамках PDA" (президентської програми прямої військової допомоги. – Ред).

За даними журналістки, до складу пакету увійдуть боєприпаси для Patriot, боєприпаси для артилерії та HIMARS, авіаційні ракети Zuni, ЗРК Avenger та Stinger.

ДОВІДКА. AN/TWQ-1 Avenger розроблений Boeing Aerospace Company спільно з General Electric для ураження повітряних цілей на зустрічних курсах і навздогін на висотах до 3800 м й дальності до 5500 м. Складається з двох контейнерів по 4 ракети Stinger у кожному, зенітного кулемета M2 Browning кал. 12,7 мм, радара, тепловізора та виносного пульт ДК. Маса ракети – 10,1 кг, її бойової частини – 3 кг, довжина – 1,52 м, калібр – 70 мм.



Zuni – ракета, що була розроблена у 50-х роках інженерами Станції авіаційного озброєння ВМС США. Zuni активно застосовували у військових кампаніях 1960–1970 років. Для запуску ракети використовується контейнер із чотирма напрямними LAU-10. У 1960–1970-х як носії некерованих ракет американська армія використовувала вертоліт Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II та винищувач F-16.

14 лютого 2023 року в Пентагоні заявили, що вони не мають зайвих ракет великої дальності ATACMS.

21 лютого у Конгресі США заявили, що імпульс зміщується у бік відправлення Україні ATACMS та F-16.

США думають над постачанням Україні далекобійної зброї, але не ATACMS – Міллі.

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