RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Новий пакет допомоги США на $300 млн – ракети Zuni, ЗРК Avenger та боєприпаси для HIMARS

Этот материал также доступен на русском
30.05.2023, 18:58
Новий пакет допомоги США на $300 млн – ракети Zuni, ЗРК Avenger та боєприпаси для HIMARS - Фото
ЗРК AN-TWQ-1 Avenger (фото - US Army)

США готуються оголосити про надання Україні додаткового пакету допомоги у розмірі $300 млн, до якого увійдуть боєприпаси для ствольної та ракетної артилерії, а також ЗРК Avenger та Stinger. Про це повідомила у Twitter акредитована при Пентагоні кореспондент Голосу Америки Карла Бебб.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

Як написала Бебб, представники міноборони США повідомили їй, що "завтра США нададуть Україні додаткову допомогу у розмірі $300 млн у рамках PDA" (президентської програми прямої військової допомоги. – Ред). 

За даними журналістки, до складу пакету увійдуть боєприпаси для Patriot, боєприпаси для артилерії та HIMARS, авіаційні ракети Zuni, ЗРК Avenger та Stinger.

Фото – скриншот
ДОВІДКА. AN/TWQ-1 Avenger розроблений Boeing Aerospace Company спільно з General Electric для ураження повітряних цілей на зустрічних курсах і навздогін на висотах до 3800 м й дальності до 5500 м. Складається з двох контейнерів по 4 ракети Stinger у кожному, зенітного кулемета M2 Browning кал. 12,7 мм, радара, тепловізора та виносного пульт ДК. Маса ракети – 10,1 кг, її бойової частини – 3 кг, довжина – 1,52 м, калібр – 70 мм.

Zuni – ракета, що була розроблена у 50-х роках інженерами Станції авіаційного озброєння ВМС США. Zuni активно застосовували у військових кампаніях 1960–1970 років. Для запуску ракети використовується контейнер із чотирма напрямними LAU-10. У 1960–1970-х як носії некерованих ракет американська армія використовувала вертоліт Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II та винищувач F-16.

Читайте також: Росія відклала закупівлю ракет в Ірані: боїться, що Захід дасть Україні ATACMS – FТ

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
військова допомогабоєприпасиЗРК PatriotAvengerракети ZuniHIMARS
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 