Новый пакет помощи США на $300 млн – ракеты Zuni, ЗРК Avenger и боеприпасы для HIMARS

США готовятся объявить о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в размере $300 млн, в который войдут боеприпасы для ствольной и ракетной артиллерии, а также ЗРК Avenger и Stinger. Об этом сообщила в Twitter аккредитованная при Пентагоне корреспондент Голоса Америки Карла Бэбб.

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Как написала Бэбб, представители минобороны США сообщили ей, что "завтра США предоставят Украине дополнительную помощь в размере $300 млн в рамках PDA" (президентской программы прямой военной помощи. – Ред).

По данным журналистки, в состав пакета войдут боеприпасы для Patriot, боеприпасы для артиллерии и HIMARS, авиационные ракеты Zuni, ЗРК Avenger и Stinger.

СПРАВКА. AN/TWQ-1 Avenger разработан Boeing Aerospace Company совместно с General Electric для поражения воздушных целей на встречных курсах и вдогон на высотах до 3800 м и дальности до 5500 м. Состоит из двух контейнеров по 4 ракеты Stinger в каждом, зенитного пулемета M2 Browning кал. 12,7 мм, радара, тепловизора и выносного пульт ДУ. Масса ракеты – 10,1 кг, ее боевой части – 3 кг, длина – 1,52 м, калибр – 70 мм.



Zuni – ракета, разработанная в 50-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США. Zuni активно применяли в военных кампаниях 1960-1970 годов. Для запуска ракеты используется контейнер с четырьмя направляющими LAU-10. В 1960–1970-х в качестве носителей неуправляемых ракет американская армия использовала вертолет Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II и истребитель F-16.

14 февраля 2023 года в Пентагоне заявили, что у них нет лишних ракет большой дальности ATACMS.

21 февраля в Конгрессе США заявили, что импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.

США думают над поставками Украине дальнобойного оружия, но не ATACMS – Милли.

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