Новый пакет помощи США на $300 млн – ракеты Zuni, ЗРК Avenger и боеприпасы для HIMARS
США готовятся объявить о предоставлении Украине дополнительного пакета помощи в размере $300 млн, в который войдут боеприпасы для ствольной и ракетной артиллерии, а также ЗРК Avenger и Stinger. Об этом сообщила в Twitter аккредитованная при Пентагоне корреспондент Голоса Америки Карла Бэбб.
Как написала Бэбб, представители минобороны США сообщили ей, что "завтра США предоставят Украине дополнительную помощь в размере $300 млн в рамках PDA" (президентской программы прямой военной помощи. – Ред).
По данным журналистки, в состав пакета войдут боеприпасы для Patriot, боеприпасы для артиллерии и HIMARS, авиационные ракеты Zuni, ЗРК Avenger и Stinger.
Zuni – ракета, разработанная в 50-х годах инженерами Станции авиационного вооружения ВМС США. Zuni активно применяли в военных кампаниях 1960-1970 годов. Для запуска ракеты используется контейнер с четырьмя направляющими LAU-10. В 1960–1970-х в качестве носителей неуправляемых ракет американская армия использовала вертолет Super Cobra, штурмовик Thunderbolt II и истребитель F-16.
- 14 февраля 2023 года в Пентагоне заявили, что у них нет лишних ракет большой дальности ATACMS.
- 21 февраля в Конгрессе США заявили, что импульс смещается в сторону отправки Украине ATACMS и F-16.
- США думают над поставками Украине дальнобойного оружия, но не ATACMS – Милли.
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