Командувач Повітряних сил підтвердив удар по Росгвардії в Генічеську: Нищимо рашистів
23.06.2023, 17:25
Фото з соцмереж
Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що українські сили сьогодні завдали удару по базі російських окупантів у тимчасово окупованому Генічеську.
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"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!" – написав Олещук.
Сьогодні в мережі з'явились відео і повідомлення про те, що в тимчасово окупованих Генічеську й Скадовську пролунали вибухи.
Російський гауляйтер Володимир Сальдо вчергове заявив, що ЗСУ нібито обстріляли Генічеськ і Скадовськ чотирма ракетами Storm Shadow.
- 22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, які сполучають тимчасово окуповані Крим і Херсонську область.
- В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвана логістика окупантів.
- У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали, що "далі буде".
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