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Командувач Повітряних сил підтвердив удар по Росгвардії в Генічеську: Нищимо рашистів

Этот материал также доступен на русском
23.06.2023, 17:25
Командувач Повітряних сил підтвердив удар по Росгвардії в Генічеську: Нищимо рашистів - Фото
Фото з соцмереж

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що українські сили сьогодні завдали удару по базі російських окупантів у тимчасово окупованому Генічеську.

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"База росгвардії в Генічеську... Українська відповідь на російський ракетний терор не забарилась. Окупантам не буде спокою на нашій землі! Нищимо рашистів, тримаємо небо!" – написав Олещук.

Сьогодні в мережі з'явились відео і повідомлення про те, що в тимчасово окупованих Генічеську й Скадовську пролунали вибухи.

Російський гауляйтер Володимир Сальдо вчергове заявив, що ЗСУ нібито обстріляли Генічеськ і Скадовськ чотирма ракетами Storm Shadow.

  • 22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, які сполучають тимчасово окуповані Крим і Херсонську область.
  • В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвана логістика окупантів.
  • У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали, що "далі буде".

Читайте також: Херсон 2.0. Як і навіщо ЗСУ починають руйнувати мости до Криму

Оксана Житнюк
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війнаМикола Олещукповітряні силиГенічеськросгвардія
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