У тимчасово окупованих Генічеську й Скадовську пролунали вибухи. Місцеві Telegram-канали поширюють відео та фото, на яких видно стовпи диму.

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Місцеві повідомляють, що чули два вибухи в Генічеську.

Офіційної інформації наразі немає.

Російський гауляйтер Володимир Сальдо вчергове стверджує, що ЗСУ нібито обстріляли Генічеськ і Скадовськ чотирма ракетами Storm Shadow.

З'явилось відео, у якому місцева мешканка стверджує, що "приліт" у Генічеську був по російських окупантах, які перебували на фермі.

Ще два відео з "прильотом" у Генічеську, на яких місцеві стверджують, що в окупантів є вбиті та поранені.

Обидва населених пункти перебувають у тилу ворога на тимчасово окупованій Херсонщині.

Відстань від найближчої території під контролем України до Генічеська становить 125 км по правому берегу Дніпра, відстань до Скадовська – 60 км.

22 червня 2023 року було завдано ударів по двох мостах, які сполучають тимчасово окуповані Крим і Херсонську область.

В ОК "Південь" повідомили, що внаслідок цього буде підірвана логістика окупантів.

У Головному управлінні розвідки МО, коментуючи удари по мостах, сказали, що "далі буде".

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