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Взрывы и дым в оккупированных Геническе и Скадовске в тылу врага: фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 14:58
Відео: Telegram In Factum
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У временно оккупированных Геническе и Скадовске прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы распространяют видео и фото, на которых видны столбы дыма.

Местные сообщают, что слышали два взрыва в городе.

Официальной информации пока нет.

Российский гауляйтер Владимир Сальдо в очередной раз утверждает, что ВСУ якобы обстреляли Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow.

Фото: Telegram

Фото: Telegram

Местные продолжают распространять видео.

Оба населенных пункта находятся в тылу врага на временно оккупированной Херсонской области.

Расстояние от ближайшей территории под контролем Украины до Геническа составляет 125 км по правому берегу Днепра.

Новость дополняется...

Артём Джерипа
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прилетвойнаГеническ
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