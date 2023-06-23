У временно оккупированных Геническе и Скадовске прогремели взрывы. Местные Telegram-каналы распространяют видео и фото, на которых видны столбы дыма.

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Местные сообщают, что слышали два взрыва в городе.

Официальной информации пока нет.

Российский гауляйтер Владимир Сальдо в очередной раз утверждает, что ВСУ якобы обстреляли Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow.

Местные продолжают распространять видео.

Оба населенных пункта находятся в тылу врага на временно оккупированной Херсонской области.

Расстояние от ближайшей территории под контролем Украины до Геническа составляет 125 км по правому берегу Днепра.

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