Командующий Воздушными силами подтвердил удар по Геническу: Уничтожаем рашистов

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что украинские силы сегодня нанесли удар по базе российских оккупантов во временно оккупированном Геническе.

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"База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!" – написал Олещук.

Сегодня в сети появились видео и сообщения о том, что во временно оккупированных Геническе и Скадовске раздались взрывы.

Российский гауляйтер Владимир Сальдо в очередной раз заявил, что ВСУ якобы обстреляли Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow.

22 июня 2023 года были нанесены удары по двум мостам, соединяющим временно оккупированные Крым и Херсонскую область.

В ОК "Юг" сообщили, что в результате этого будет подорвана логистика оккупантов.

В Главном управлении разведки МО, комментируя удары по мостам, сказали, что "продолжение следует" .

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