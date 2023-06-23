Командующий Воздушными силами подтвердил удар по Геническу: Уничтожаем рашистов
23.06.2023, 17:25
Фото з соцмереж
Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что украинские силы сегодня нанесли удар по базе российских оккупантов во временно оккупированном Геническе.
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"База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!" – написал Олещук.
Сегодня в сети появились видео и сообщения о том, что во временно оккупированных Геническе и Скадовске раздались взрывы.
Российский гауляйтер Владимир Сальдо в очередной раз заявил, что ВСУ якобы обстреляли Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow.
- 22 июня 2023 года были нанесены удары по двум мостам, соединяющим временно оккупированные Крым и Херсонскую область.
- В ОК "Юг" сообщили, что в результате этого будет подорвана логистика оккупантов.
- В Главном управлении разведки МО, комментируя удары по мостам, сказали, что "продолжение следует" .
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