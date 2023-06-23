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Командующий Воздушными силами подтвердил удар по Геническу: Уничтожаем рашистов

Цей матеріал також доступний українською
23.06.2023, 17:25
Командующий Воздушными силами подтвердил удар по Геническу: Уничтожаем рашистов - Фото
Фото з соцмереж

Командующий Воздушными силами Николай Олещук подтвердил, что украинские силы сегодня нанесли удар по базе российских оккупантов во временно оккупированном Геническе.

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"База росгвардии в Геническе... Украинский ответ на российский ракетный террор не заставил себя ждать. Оккупантам не будет покоя на нашей земле! Уничтожаем рашистов, держим небо!" – написал Олещук.

Сегодня в сети появились видео и сообщения о том, что во временно оккупированных Геническе и Скадовске раздались взрывы.

Российский гауляйтер Владимир Сальдо в очередной раз заявил, что ВСУ якобы обстреляли Геническ и Скадовск четырьмя ракетами Storm Shadow.

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Оксана Житнюк
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